Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в «оборонці» із бронюванням — Finance.ua

Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в «оборонці» із бронюванням Сьогодні 15:13

Україна готова надати біженцям роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Про це розповідає голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов в коментарі «Радіо Свобода».

Як пояснив Чернишов, сьогодні деякі індустрії потребують фахівців «як повітря». Мова йде про оборонну, військово-промислову й інші галузі. Через дефіцит професіоналів більшість підприємств готові бронювати працівників від військової служби.

Через це Україна планує розгорнути центри, які допоможуть з пошуком вакансій в Україні й країнах перебування українців.

«Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», — пояснив міністр.

18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію, який також передбачає зобов’язання для військовозобов’язаних, призовників й резервістів віком від 18 до 60 років щодо оновлення власних даних. Останнє можна зробити у мобільному застосунку «Резерв+».

Згідно з законодавством, під мобілізацію потрапляють військовозобов’язані віком від 25 до 60 років. Водночас працівники критичної інфраструктури й оборонної промисловості можуть бути заброньовані.

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