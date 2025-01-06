Україна не буде примусово повертати громадян з-за кордону — Чернишов
Українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов у коментарі телеканалу «1+1» 4 січня.
За оцінками Чернишова, за кордоном перебувають 20−25 млн українців, а в Україні — приблизно 32 млн.
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«Це велика, потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є винятково добровільним, жодних примусових заходів не буде», — зазначив Чернишов.
Він додав, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять там місце для себе і своїх родин.
Віцепремʼєр-міністр анонсував створення Агенції національної єдності та відкриття хабів у різних країнах для підтримки звʼязку з українцями за кордоном.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни. На думку президента, велика кількість людей хочуть повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети.
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