Україна не буде примусово повертати громадян з-за кордону — Чернишов Сьогодні 15:46

Україна не буде примусово повертати громадян з-за кордону — Чернишов

Українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов у коментарі телеканалу «1+1» 4 січня.

За оцінками Чернишова, за кордоном перебувають 20−25 млн українців, а в Україні — приблизно 32 млн.

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«Це велика, потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є винятково добровільним, жодних примусових заходів не буде», — зазначив Чернишов.

Він додав, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять там місце для себе і своїх родин.

Віцепремʼєр-міністр анонсував створення Агенції національної єдності та відкриття хабів у різних країнах для підтримки звʼязку з українцями за кордоном.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив , що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни. На думку президента, велика кількість людей хочуть повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети.

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