Чернишов розповів, що може статися з ринком праці після закінчення війни — Finance.ua

Чернишов розповів, що може статися з ринком праці після закінчення війни Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Чернишов розповів, що може статися з ринком праці після закінчення війни

Україна зацікавлена в поверненні людей, які виїхали з країни.

Про це під час заходу NV « Україна 2050. Діалоги промайбутнє » заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

«Безумовно, ми всі: держава, бізнес, суспільство — маємо зробити все, щоб повернути більшу частину цих українців, цих людей. Вони важливі, вони фактично забезпечують можливість Україні почати системне економічне зростання, почати економічний розвиток», — заявив Чернишов.

За його словами шлях до Європи — це шлях до вільного ринку капіталів і до вільного пересування і переміщення робочої сили.

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«Ми маємо бути до цього готовими. В цьому немає проблем. Зрозуміло, що бізнес має адаптуватися, і я повністю погоджуюся з тезою, що ми маємо конкурувати з іншими країнами Євросоюзу за робочу силу. Зрозуміло, що ми не можемо порівнювати заробітну платню, оскільки ще є вартість і собівартість життя, і вона різна. Різна система життя, але все ж таки ми розуміємо, що всі 8 мільйонів українців мають емоцію щодо повернення в Україну. Ми в це віримо і я вважаю, що держава зробить все. Ми на них всіх чекаємо вдома», — наголосив Чернишов.

За його словами, «це питання нашого існування, нашого розвитку — наша здатність повернути українців додому».

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«Я не розділяв би тут роль держави, бізнесу, суспільства. Та держава, яку ми будуємо, та територія, ті ресурси, про які ми сьогодні говоримо і які забезпечують нам успіх, в 30-му, 40-му, 50-тих роках потребують потужної нації, яка має становити більше, ніж та кількість людей, яку ми плануємо повернути сьогодні», — наголосив Чернишов.

Він додав, що сьогодні всі конкурують за робочу силу, за інтелект, за технології, за ноу-хау, і тільки люди можуть це дати.

«Безумовно, сьогодні ми робимо все, щоб зберегти той персонал, який є, але є вільний ринок робочої сили. Коли закінчиться війна, цей ринок буде більш очевидним, тоді треба буде надавати додаткові переваги. Я хочу, щоб після того, як закінчиться війна, кількість населення України збільшилась, а не зменшилась. Давайте говорити прямо: скасування обмеження на виїзд, які сьогодні існують, може призвести до зворотного ефекту. І наше завдання — забезпечити повернення людей. Саме для цього треба сформулювати, яка концепція майбутньої України», — наголосив Чернишов.

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