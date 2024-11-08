Бізнес очікує збереження дефіциту кадрів і подальшого зростання конкуренції за працівників — Finance.ua

Бізнес очікує збереження дефіциту кадрів і подальшого зростання конкуренції за працівників Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Бізнес очікує збереження дефіциту кадрів і подальшого зростання конкуренції за працівників

Зайнятість і заробітні плати поступово зростатимуть через дефіцит робітників та посилення попиту з боку роботодавців.

Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку України.

Кількість вакансій

У ІІІ кварталі 2024 року стан ринку праці залишався складним. Попит на працівників, вимірюваний кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи, і надалі зростав завдяки подальшому відновленню економічної активності. Так, кількість вакансій в абсолютному вимірі була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, а зростання відбувалося практично за всіма професіями.

Лідерами попиту залишаються робітничі спеціальності, сфера обслуговування та роздрібна торгівля, а в регіональному вимірі — Київ, Львів та Дніпро.

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Водночас структура вакансій як за видами діяльності, так і за регіонами практично не змінилася порівняно з вереснем минулого року, що свідчить про певну стабілізацію структури економіки у воєнний час.

Інфографіка: НБУ

Кількість резюме

Уперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі. Ймовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди. Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід з тіньової в офіційну зайнятість. Це підтверджується й скороченням частки економічно неактивного населення за даними опитувань InfoSapiens та відповідним збільшенням як зайнятості, так і рівня участі в робочій силі.

Дефіцит кадрів

Попри зростання пропозиції на ринку праці, дефіцит кадрів та його негативний вплив на діяльність підприємств, за опитуваннями, суттєво посилилися практично в усіх видах економічної діяльності. Значними залишаються диспропорції на ринку праці та нерівномірними — співвідношення вакансій і резюме за різними професіями.

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Загалом співвідношення кількості претендентів на одну вакансію наразі нижче навіть за показники 2021 року, що також свідчить про стисненість ринку праці. У результаті штати підприємств переважно недоукомплектовані та, попри загалом сприятливі очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції підприємствами в наступні 12 місяців, вони не прогнозують збільшення кількості працівників.

Отже, підприємства очікують збереження дефіциту кадрів і подальшого зростання конкуренції за працівників.

Інфографіка: НБУ

Значною мірою посилення тиску на діяльність підприємств з боку нестачі працівників у ІІІ кварталі було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення е/е влітку. За даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу — до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року. Ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.

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