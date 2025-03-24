Які підприємства не можуть забронювати працівників: у ТЦК назвали основний критерій — Finance.ua
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Які підприємства не можуть забронювати працівників: у ТЦК назвали основний критерій

Особисті фінанси
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Які підприємства не можуть забронювати працівників: у ТЦК назвали основний критерій
Які підприємства не можуть забронювати працівників: у ТЦК назвали основний критерій
Підприємство може забронювати працівників лише тоді, коли воно почало виконувати мобілізаційне завдання.
Про це розповів начальник відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного ТЦК та СП Олег Чуб, коментуючи постанови № 45 та 76 щодо бронювання працівників підприємств.
«Тобто, якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться», — наголосив представник ТЦК.
Що стосується постанови № 76, то він зазначив, що найголовнішим моментом є те, що всі бронювання, які були надані рішенням Мінекономіки або через Дію, дійсні до 31 березня 2025 року.
«Тобто такі підприємства повинні пройти підтвердження критичності і перебронювати своїх працівників. Якщо вони цього не зроблять, то 31 березня їхня відстрочка втратить силу», — підкреслив Чуб.
Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду заявив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу за мобілізацією є незворотною. Визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби.
Також днями у Верховній Раді України представили законопроєкт № 12222, який передбачає зниження граничного віку для мобілізації з 60 до 55 років. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Максим Жорін, підтримав цю ідею, зазначивши, що варто було б тільки залишити можливість добровільно укладати контракти після 55 років.
За матеріалами:
УНІАН
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