Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується — Finance.ua
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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується

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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується
Порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації знову змінили. Зміни стосуються як окремих галузей, так і в цілому процедури бронювання.
Про це свідчить постанова від 28 березня 2025 р. № 360.

Що змінилося

Згідно з постановою, у загальній кількості військовозобов’язаних не враховуватимуться військовозобов’язані, заброньовані іншими підприємствами, установами, організаціями (раніше не враховувалися лише військовозобов’язані-жінки, чиновники та керівники держпідприємств).
Стовідсоткове бронювання отримали працівники державних підприємств Міністерства оборони «Агентство оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».
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Відтепер можуть забронювати до 75% військовозобов’язаних працівників підприємства, що виробляють, транспортують теплову енергію та надають послуги з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.
Також передбачено, що вимоги до рівня зарплати у 20 тис. гривень для бронювання не застосовуватимуть до працівників:
  • виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії виробничі / генеруючі потужності, та підприємств, що обслуговують об’єкти з секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;
  • нафтопереробних підприємств, у статутному капіталі яких більше 25% акцій / часток належать державі.
Нагадаємо, 1 квітня втратили чинність усі бронювання від мобілізації, які були оформлені за старими правилами. Продовжити бронювання після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.
За матеріалами:
РБК-Україна
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