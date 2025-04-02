Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується — Finance.ua

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується Сьогодні 13:02

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується

Порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації знову змінили. Зміни стосуються як окремих галузей, так і в цілому процедури бронювання.

Про це свідчить постанова від 28 березня 2025 р. № 360

Що змінилося

Згідно з постановою, у загальній кількості військовозобов’язаних не враховуватимуться військовозобов’язані, заброньовані іншими підприємствами, установами, організаціями (раніше не враховувалися лише військовозобов’язані-жінки, чиновники та керівники держпідприємств).

Стовідсоткове бронювання отримали працівники державних підприємств Міністерства оборони «Агентство оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».

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Відтепер можуть забронювати до 75% військовозобов’язаних працівників підприємства, що виробляють, транспортують теплову енергію та надають послуги з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.

Також передбачено, що вимоги до рівня зарплати у 20 тис. гривень для бронювання не застосовуватимуть до працівників:

виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії виробничі / генеруючі потужності, та підприємств, що обслуговують об’єкти з секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;

нафтопереробних підприємств, у статутному капіталі яких більше 25% акцій / часток належать державі.

Нагадаємо, 1 квітня втратили чинність усі бронювання від мобілізації, які були оформлені за старими правилами. Продовжити бронювання після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

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