Підвищення пенсій, електронна ВЛК, бронювання від мобілізації: що зміниться для українців з 1 квітня — Finance.ua

Підвищення пенсій, електронна ВЛК, бронювання від мобілізації: що зміниться для українців з 1 квітня Сьогодні 10:03

Підвищення пенсій, електронна ВЛК, бронювання від мобілізації: що зміниться для українців з 1 квітня

У квітні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати ті ж самі виплати, мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 грн. Однак деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії, ціни на ліки продовжать зменшуватися, а військовозобов’язані, яких не перебронювали роботодавці, — втратять бронювання.

Детальніше про зміни в квітні розповідаємо далі.

Підвищення пенсій

З 1 квітня автоматично проіндексують виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.

«Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців», — повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перерахунок відбудеться автоматично, тобто особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Ціни на ліки

У березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке покликане забезпечити доступність медикаментів для населення.

З 1 квітня ціни на ліки продовжать падати. Очікується, що доступнішими стануть 116 препаратів. Зниження буде на рівні від 5% до 52%.

Бронювання від мобілізації

З 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані українці, яких не перебронювали роботодавці.

До 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників, відповідно до оновлених критеріїв. Подати списки на бронювання роботодавці можуть онлайн на порталі «Дія».

«Електронна ВЛК»

З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій. Висновки про придатність чи непридатність надалі оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.

Оновлення дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність та не вносити це через ТЦК, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг».

Виплата лікарняних

З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних.

Так, в Україні тепер оплачуватимуть лікарняні в розмірі 100% одночасно на основній роботі і тій, яка за сумісництвом.

Новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

З 1 квітня виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.

Застосування коефіцієнта зумовлене тим, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік, частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за нормативні 60%.

Обслуговування карткових рахунків в Ощадбанку

Державний банк «Ощадбанк» оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Зміни до тарифів набувають чинності 1 квітня 2025 року.

Зміни для корпоративних карток:

інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанку (IVR, оператора, чат з оператором) становитиме 5 грн ;

; надання довідки про обороти по рахунку в Ощадбанку становитиме 150 грн ;

; зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн ;

; розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки МПС Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та потребує звернення Ощадбанку до МПС, становитиме 900 грн ;

; безготівкові перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах та терміналах — 0,5% від суми +3 грн ;

; безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами — 1,0% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн).

Зміни для водіїв

Збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках: У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму.

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку — від вул. Електриків до Гаванського мосту).

НБУ скасовує встановлення курсу гривні до рубля

Нацбанк більше не встановлюватиме офіційний курс гривні до російського рубля та ще деяких інших валют: білоруського рубля, бразильського реала, вірменського драма, домініканського песо, іракського динара, іранського ріала, лівійського динара, марокканського дирхама, нового тайванського долара, пакистанської рупії, сома, сомоні, туркменського нового маната та узбецького сума.

Регулятор також запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно.

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