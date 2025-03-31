У Києві скоротили кількість ділянок, де дозволене підвищення швидкості до 80 км/год — Finance.ua

У Києві скоротили кількість ділянок, де дозволене підвищення швидкості до 80 км/год
У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму.
Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Так, за результатами комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із зазначених 17 до 7.
Утім після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році.
Тож на цих трьох відрізках — Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана — підвищення швидкості не дозволять.
Отже, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку — від вул. Електриків до Гаванського мосту).
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