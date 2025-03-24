Для кого підійде автокредитування та лізинг (переваги та недоліки) — Finance.ua

Для кого підійде автокредитування та лізинг (переваги та недоліки) Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

Для кого підійде автокредитування та лізинг (переваги та недоліки)

Потреба в транспортному засобі особливо актуальна в період повномасштабної війни, адже вона може закрити чимало потреб. Саме машина є тим мобільним засобом, який допоможе швидко переїхати в безпечне місце, або відвезти якусь допомогу.

Що робити, якщо авто дуже потрібно, а відповідних грошей для його придбання у вас немає? Тут можна розглянути варіанти автокредиту чи лізингу.

Finance.ua зупинився на кожному з варіантів. Розповімо, у чому саме полягає різниця між ними:

Кожна з цих частин має свої плюси та мінуси. В одній ситуації клієнтові більше підійде автокредит, в іншій — автомобіль в лізинг. Просто треба самостійно порівняти фінансові параметри кожної операції, а потім зробити свій вибір.

Автокредитування вигідне для тих, хто наразі не має можливості придбати авто, але незабаром хоче стати його власником.

Якщо для вас важливо стати власником автомобіля одразу після виплати кредиту і ви плануєте довго користуватися машиною (не змінювати її кожні 3−5 років), автокредитування дозволить вам отримати повну власність на автомобіль після завершення кредиту.

Це дасть вам більше гнучкості в управлінні транспортним засобом, оскільки ви не будете обмежені умовами, які можуть бути в лізинговому договорі (наприклад, обмеження на пробіг, використання авто в певних цілях тощо).

Лізинг авто (оперативний) дає можливість користуватися автомобілем без необхідності його викупу, що дає свободу змінювати авто на новіше через кілька років. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати нові машини без великих початкових витрат і не бажає займатися продажем чи утриманням авто в довгостроковій перспективі.

Оперативний лізинг став популярним, зокрема серед бізнесменів і підприємств, оскільки дозволяє швидко оновлювати автопарк без великих початкових витрат і з мінімальними зобов’язаннями.

Лізинг авто (фінансовий), як засіб придбання майна підійде організаціям, котрим необхідний термін експлуатації лізингового майна приблизно дорівнює можливий термін його корисного використання.

Разом з цим є сенс викупити майно після закінчення терміну лізингу та отримати його у власність. Такий спосіб — найдоступніший та надійніший, якщо у підприємства проблеми з власними ресурсами. Для фізичних осіб це може бути вигідним, якщо ви не хочете витрачати велику суму одразу, але плануєте користуватися автомобілем кілька років та хочете в кінці викупити його.

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