В Україні починають діяти нові правила оплати лікарняних — Finance.ua

В Україні починають діяти нові правила оплати лікарняних Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

В Україні починають діяти нові правила оплати лікарняних

З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування“», — сказано в повідомленні.

Так, нормами закону передбачається надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом. Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи, ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти.

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Розмір виплати — 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві / професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати. При цьому перші 17 днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.

Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», який передбачає, що мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум не будуть підвищені. Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян складатиме 3 028 грн. У 2025 році мінімальна виплата за один день допомоги по вагітності та пологах становитиме 262,81 грн;

з 1 січня 2023 року функції фонду соцстрахування в Україні виконує Пенсійний фонд. Тож це означає, що уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування наразі є саме ПФУ.

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