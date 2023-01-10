Які страхові виплати призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного фонду — Finance.ua

Які страхові виплати призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного фонду Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Які страхові виплати призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного фонду

Як відомо, з 1 січня 2023 року функції фонду соцстрахування в Україні виконує Пенсійний фонд. Тож це означає, що уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування наразі є саме ПФУ. Які виплати виплачуватимуть його органи — розповіли у Мінсоцполітики.

Які страхові виплати виплачуватимуть органи Пенсійного фонду

— внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

допомога по тимчасовій непрацездатності — у розмірі 100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності, призначається на підставі довідки МСЕК; розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності, із розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 01.10.2022 розмір мінімальної з/п — 6 700 грн);



щомісячні страхові виплати — встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати, максимальний — не повинен перевищувати чотири мінімальні зарплати;



виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу — за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня — за рахунок коштів соціального страхування);



щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, а після — у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату.



— страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого:

одноразова допомога сім’ї (40 розмірів мінімальної заробітної плати (40×6700 грн = 268 000 грн):

одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (8 розмірів мінімальної заробітної плати (8×6700 грн = 53 600 грн);



щомісячні страхові виплати (визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначається шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість).



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