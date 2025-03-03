В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети — Finance.ua

В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети Сьогодні 09:48 — Казна та Політика

В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

З 1 квітня цього року виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Застосування коефіцієнта зумовлене тим, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік, частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за нормативні 60%.

У ДПС уточнили, що підвищувальний коефіцієнт поширюватиметься на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.

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Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані у період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень — грудень 2025 року.

Також у ДПС пояснили особливості відображення застосування коефіцієнта 1,1 у податковій звітності за 2025 рік.

Укрінформ За матеріалами:

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