В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети — Finance.ua
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В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

Казна та Політика
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В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети
В Україні з 1 квітня застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети
З 1 квітня цього року виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
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Застосування коефіцієнта зумовлене тим, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік, частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за нормативні 60%.
У ДПС уточнили, що підвищувальний коефіцієнт поширюватиметься на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.
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Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані у період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень — грудень 2025 року.
Також у ДПС пояснили особливості відображення застосування коефіцієнта 1,1 у податковій звітності за 2025 рік.
За матеріалами:
Укрінформ
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