В Україні триває розробка еАкцизу: контрафакту стане менше — Finance.ua
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В Україні триває розробка еАкцизу: контрафакту стане менше

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Мова йде про цифрову систему контролю за обігом тютюну та алкоголю, повідомили у Мінцифри.
еАкциз базуватиметься на унікальних ідентифікаторах для кожної одиниці товару. Так держава, бізнес і споживачі відстежуватимуть продукцію та контролюватимуть сплату акцизного податку. Аналогічна система діє в Європейському Союзі та вже показала ефективність у боротьбі з контрафактом.
В Україні ж еАкциз поєднає три важливі функції:
  • Track & Trace — контроль ланцюга постачання підакцизних товарів.
  • Сплата акцизного податку — підтвердження сплаченого акцизного податку в системі еАкциз.
  • Контроль діяльності економічних операторів — надання інструментарію органам ДПС для контрольно-перевіркової роботи.
Українські спеціалісти у Польщі, Німеччині та Люксембурзі вивчили процеси генерації унікальних ідентифікаторів на пакуванні, технічні аспекти їх нанесення, перевірки й під’єднання систем через API. Окремо провели зустрічі з найбільшими виробниками тютюнових виробів щодо взаємодії бізнесу та держави в інтеграції еАкцизу в Україні.
За матеріалами:
bigkyiv
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