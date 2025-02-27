В Україні триває розробка еАкцизу: контрафакту стане менше — Finance.ua

В Україні триває розробка еАкцизу: контрафакту стане менше Сьогодні 16:47

Мова йде про цифрову систему контролю за обігом тютюну та алкоголю, повідомили у Мінцифри.

еАкциз базуватиметься на унікальних ідентифікаторах для кожної одиниці товару. Так держава, бізнес і споживачі відстежуватимуть продукцію та контролюватимуть сплату акцизного податку. Аналогічна система діє в Європейському Союзі та вже показала ефективність у боротьбі з контрафактом.

В Україні ж еАкциз поєднає три важливі функції:

Track & Trace — контроль ланцюга постачання підакцизних товарів.

Сплата акцизного податку — підтвердження сплаченого акцизного податку в системі еАкциз.

Контроль діяльності економічних операторів — надання інструментарію органам ДПС для контрольно-перевіркової роботи.

Українські спеціалісти у Польщі, Німеччині та Люксембурзі вивчили процеси генерації унікальних ідентифікаторів на пакуванні, технічні аспекти їх нанесення, перевірки й під’єднання систем через API. Окремо провели зустрічі з найбільшими виробниками тютюнових виробів щодо взаємодії бізнесу та держави в інтеграції еАкцизу в Україні.

bigkyiv За матеріалами:

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