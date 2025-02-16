Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком — Finance.ua
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Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком

Казна та Політика
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Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком
Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком, Фото: freepik
У січні 2025 року загальний фонд державного бюджету отримав 9,3 млрд грн акцизного податку, що на 39,9% (або 2,6 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
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У ДПС зазначили, показник доходів виконаний на 128%. Це дозволило залучити додаткові 2 мільярди гривень до бюджету.

Що допомогло збільшити надходження

  • акцизний податок із ввезених тютюнових виробів — на 2,3 млрд грн, або 228,5% від плану (1,8 млрд грн);
  • акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції — на 0,1 млрд грн, або 120,9% від плану (0,6 млрд грн).
Нагадаємо, за словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, у 2024 році агросектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції в Україні.
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Зокрема, до державного бюджету надійшло 105,2 млрд грн, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) — саме від виробленої в Україні аграрної продукції.
Як зауважує нардеп Ярослав Железняк, затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України 579,9 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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