Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком — Finance.ua

Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком Сьогодні 07:12 — Казна та Політика

Надходження акцизного податку до бюджету зросли майже на 40% у порівнянні з 2024 роком, Фото: freepik

У січні 2025 року загальний фонд державного бюджету отримав 9,3 млрд грн акцизного податку, що на 39,9% (або 2,6 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

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У ДПС зазначили, показник доходів виконаний на 128%. Це дозволило залучити додаткові 2 мільярди гривень до бюджету.

Що допомогло збільшити надходження

акцизний податок із ввезених тютюнових виробів — на 2,3 млрд грн, або 228,5% від плану (1,8 млрд грн);

— на 2,3 млрд грн, або 228,5% від плану (1,8 млрд грн); акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції — на 0,1 млрд грн, або 120,9% від плану (0,6 млрд грн).

Нагадаємо, за словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, у 2024 році агросектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції в Україні.

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Зокрема, до державного бюджету надійшло 105,2 млрд грн, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) — саме від виробленої в Україні аграрної продукції.

579,9 млн грн. Як зауважує нардеп Ярослав Железняк, затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України

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