Агросектор став найбільшим платником акцизного податку в Україні — Finance.ua

Агросектор став найбільшим платником акцизного податку в Україні Сьогодні 07:18 — Аграрний ринок

Агросектор став найбільшим платником акцизного податку в Україні

У 2024 році агросектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції в Україні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Скільки коштів надійшло до бюджету

Зокрема, до державного бюджету надійшло 105,2 млрд грн, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) — саме від виробленої в Україні аграрної продукції.

«Податкові надходження — це основа фінансування оборони, відновлення інфраструктури та соціальних програм», — наголосив Віталій Коваль.

Найбільші категорії надходжень:

тютюнові вироби — 71 млрд грн (+16,6% до 2023 р.)

спиртні напої — 8,75 млрд грн (+8,9%)

виноробна продукція — 2,26 млрд грн (+20,3%)

пиво — 3,78 млрд грн (+5,1%)

спирт етиловий — 124 млн грн (на рівні 2023 р.)

Крім того, 29 млрд грн акцизного податку надійшло з імпортованої підакцизної аграрної продукції.

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Нагадаємо, Міністерство економіки внесло зміни до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Тепер до програми входять 11 848 одиниць техніки від 138 українських підприємств.

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