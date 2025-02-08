Агросектор став найбільшим платником акцизного податку в Україні — Finance.ua

Агросектор став найбільшим платником акцизного податку в Україні
У 2024 році агросектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції в Україні.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Скільки коштів надійшло до бюджету
Зокрема, до державного бюджету надійшло 105,2 млрд грн, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) — саме від виробленої в Україні аграрної продукції.
«Податкові надходження — це основа фінансування оборони, відновлення інфраструктури та соціальних програм», — наголосив Віталій Коваль.
Найбільші категорії надходжень:
- тютюнові вироби — 71 млрд грн (+16,6% до 2023 р.)
- спиртні напої — 8,75 млрд грн (+8,9%)
- виноробна продукція — 2,26 млрд грн (+20,3%)
- пиво — 3,78 млрд грн (+5,1%)
- спирт етиловий — 124 млн грн (на рівні 2023 р.)
Крім того, 29 млрд грн акцизного податку надійшло з імпортованої підакцизної аграрної продукції.
Нагадаємо, Міністерство економіки внесло зміни до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Тепер до програми входять 11 848 одиниць техніки від 138 українських підприємств.
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