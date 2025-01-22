Мінекономіки розширило перелік техніки для аграріїв, вартість якої компенсує держава — Finance.ua

Мінекономіки розширило перелік техніки для аграріїв, вартість якої компенсує держава Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

Мінекономіки розширило перелік техніки для аграріїв, вартість якої компенсує держава

Міністерство економіки внесло зміни до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Тепер до програми входять 11 848 одиниць техніки від 138 українських підприємств.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

До переліку додали понад 100 нових найменувань техніки:

обладнання для кормовиробництва;

машини для очищення та сортування зерна;

системи для транспортування;

посівна техніка;

навантажувальне обладнання;

системи зрошення.

Читайте також Україна відкрила 16 нових ринків для експорту української продукції: 9 нових країн

Це нові найменування продукції виробників з Полтавщини, Кіровоградщини, Тернопільщини, Одещини, які зареєстровані у переліку.

«Держава продовжує підтримувати виробників та споживачів вітчизняної сільськогосподарської техніки. Розширення переліку техніки, що підпадає під програму компенсації 25% вартості, створює додаткові можливості для технологічного оновлення агропромислового сектору. Включення понад 100 нових позицій допоможе аграріям модернізувати технічний парк, а українським машинобудівникам — розширити лінійку конкурентоспроможної продукції», — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — meconomy@me.gov.ua . Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.