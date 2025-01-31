Зеленський запропонував створити продовольчий хаб у Лівані — Finance.ua

Зеленський запропонував створити продовольчий хаб у Лівані Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Президент Володимир Зеленський запропонував створити продовольчий хаб на території Лівану з метою підтримки населення країни.

Про це глава держави повідомив 30 січня.

За словами Зеленського, у нього відбулася телефонна розмова з нещодавно обраним президентом Лівану Джозефом Ауном.

Він привітав Ауна з перемогою на виборах та подякував за позицію офіційного Бейрута, який підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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«Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни. Ми також обговорили посилення двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна відправила 500 тонн пшеничного борошна Сирії, де опозиція повалила диктатора Башара Асада.

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Раніше перед цим міністр сільського господарства Віталій Коваль заявив, що Україна готова постачати Сирії продовольство.

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