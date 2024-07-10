Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері

20
Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері
Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері
4 липня 2024 року відбувся візит заступника міністра економіки України — Торгового представника України Тараса Качки до Ліванської Республіки, в рамках якого відбулася низка зустрічей з представниками Уряду Лівану.
Такий візит став першим офіційним візитом представника Уряду України до Лівану за останні 13 років та покликаний надати нового імпульсу у розвитку двосторонніх відносин між країнами.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
Зокрема, під час зустрічі з Міністром промисловості Лівану Джорджем Бушикяном сторони обговорили особливості функціонування економіки України, у т.ч. промислового сектору в умовах російської агресії, а також питання залучення інвестицій, як для післявоєнного відновлення України, так і для розвитку пріоритетних галузей:
  • відновлюваної енергетики,
  • видобутку і зберігання газу,
  • екологічної металургії та ін.
Читайте також
Під час зустрічі з Радником Прем’єр-міністра Лівану Зіадом Мікаті йшлося про підтримку міжнародних зусиль з деескалації напруженості на лівано-ізраїльському кордоні. Сторони обговорили стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва.
Також ліванську сторону запросили долучитись до гуманітарної ініціативи України «Grain from Ukraine» та до числа підписантів Спільного комюніке за результатами Глобального саміту миру, що відбувся у Швейцарії. Крім того, йшлося про посилення обміну досвідом і технологіями у сфері гуманітарного розмінування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.