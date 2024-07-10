Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері — Finance.ua

Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері Сьогодні 21:39

Україна та Ліван активізують співпрацю в торгово-економічній сфері

4 липня 2024 року відбувся візит заступника міністра економіки України — Торгового представника України Тараса Качки до Ліванської Республіки, в рамках якого відбулася низка зустрічей з представниками Уряду Лівану.

Такий візит став першим офіційним візитом представника Уряду України до Лівану за останні 13 років та покликаний надати нового імпульсу у розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, під час зустрічі з Міністром промисловості Лівану Джорджем Бушикяном сторони обговорили особливості функціонування економіки України, у т.ч. промислового сектору в умовах російської агресії, а також питання залучення інвестицій, як для післявоєнного відновлення України, так і для розвитку пріоритетних галузей:

відновлюваної енергетики,

видобутку і зберігання газу,

екологічної металургії та ін.

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Під час зустрічі з Радником Прем’єр-міністра Лівану Зіадом Мікаті йшлося про підтримку міжнародних зусиль з деескалації напруженості на лівано-ізраїльському кордоні. Сторони обговорили стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Також ліванську сторону запросили долучитись до гуманітарної ініціативи України «Grain from Ukraine» та до числа підписантів Спільного комюніке за результатами Глобального саміту миру, що відбувся у Швейцарії. Крім того, йшлося про посилення обміну досвідом і технологіями у сфері гуманітарного розмінування.

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