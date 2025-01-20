Сирія заборонила імпорт із росії, Ірану та Ізраїлю — Finance.ua

Сирія заборонила імпорт із росії, Ірану та Ізраїлю
Нова влада Сирії запровадила заборону на ввезення у країну товарів із росії, Ірану та Ізраїлю.
Про це повідомив турецький портал Türkiye Today.
Зазначається, що Міністерство фінансів Сирії видало циркуляр, яким забороняється ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.
Цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та згаданими країнами, а також вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, зокрема й Туреччину, яка має тісні торгівельні відносини з Сирією, йдеться у повідомленні.
Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на те, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.
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