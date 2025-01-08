Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії — Reuters — Finance.ua
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Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії — Reuters

Світ
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Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії — Reuters
Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії — Reuters
Німеччина агітує Європейський Союз послабити санкції проти Сирії, запроваджені за часів режиму диктатора Башара Асада, а також наполягає на наданні допомоги сирійському населенню.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
«Ми активно обговорюємо шляхи пом’якшення санкцій для сирійського народу в певних секторах», — сказало одне з джерел і зазначило, що для цього необхідне одностайне рішення ЄС.
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Німецькі урядовці вперше висловили ідею про послаблення санкцій у документах, надісланих до Брюсселя напередодні Різдва.
За даними FT, у документах йдеться про те, як ЄС може поступово послабити обмеження проти Дамаска в обмін на прогрес у розв’язанні соціальних питань, включаючи захист прав меншин і жінок, а також дотримання зобов’язань щодо нерозповсюдження озброєння.
Як і Вашингтон, ЄС може зробити будь-яке послаблення санкцій тимчасовим, щоб у разі необхідності його можна було скасувати.
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Нагадаємо, сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також рф пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар’а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
За матеріалами:
Espreso.tv
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