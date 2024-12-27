Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна — Зеленський
500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП).
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.
«Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми „Зерно з України“ у співпраці з ВПП», — розповів Зеленський.
За його словами, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.
Президент побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.
«Ми знаємо справжню цінність цих речей», — зауважив глава Української держави.
Як повідомлялося, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після повалення режиму Башара Асада.
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