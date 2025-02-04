Скільки людей у світі «годує» 1 український гектар: рекорди агросектору у 2024 році — Finance.ua

Скільки людей у світі «годує» 1 український гектар: рекорди агросектору у 2024 році Сьогодні 14:00 — Аграрний ринок

Скільки людей у світі «годує» 1 український гектар: рекорди агросектору у 2024 році

Минулий рік став рекордним для українського агросектору, який забезпечив 24,7 млрд доларів валютної виручки — другий найвищий показник в історії країни.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час Української зернової конференції, яка зібрала понад 1000 аграрних виробників та переробників.

«Більше того, аграрії у воєнний рік змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні. Це про стабільність та підтримку української економіки», — підкреслив Коваль, подякувавши аграріям за їхню працю.

Пріоритети на 2025 рік: додана вартість та відновлення тваринництва

За словами міністра, важливим завданням на 2025 рік є розвиток глибинної переробки — стратегічного напряму, який дозволить збільшити кількість продукції з високою доданою вартістю.

Ще один ключовий пріоритет — відновлення тваринництва, що допоможе збалансувати рослинництво та зробити агросектор стійкішим. Коваль зазначив, що українське зерно має проходити конверсію через корм і тваринництво, сприяючи зростанню виробництва молока та м’яса.

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Міністр нагадав, що один український гектар землі годує 18 людей у світі, а загалом від українського продовольства залежить 400 мільйонів людей. Проте, цю цифру можна збільшити до 600 млн, якщо посилити співпрацю між державою, агровиробниками, переробниками та тваринниками.

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