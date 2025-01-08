Автогаз подорожчав через підвищення акцизів на пальне: які ціни на АЗС — Finance.ua
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Автогаз подорожчав через підвищення акцизів на пальне: які ціни на АЗС

Енергетика
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Автомобіль
Автомобіль
Вартість автогазу в Україні на тлі підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу здорожчав у роздробі у середньому на 65 копійок — до 36,03 грн/л.
Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95»
Найбільше у середньому — на 1,3 грн, до 37,99 грн/л — здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні — ОККО, WOG і SOCAR — збільшили вартість ресурсу на 1 грн.
Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал». Трохи більш як 1,2 грн додали в UPG. У решти — в середньому 20−90 копійок.
Найнижча ціна на газ — 32,29 грн/л — у «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області (+ 10 копійок до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн з початку року).
Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.
Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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