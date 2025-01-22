Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат Сьогодні 16:18

Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат

Затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України 579,9 млн грн.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

«Завдяки тютюновому лобі в ОП і блокуванню підписання підвищення акцизів #11 090 ми на сьогодні вже втратили: 579,9 млн грн грошей в бюджет», — написав він.

парламент проголосував ще 4 грудня 2024 року і з того часу очікує підпису президента України. Як зазначалося, за законопроєкт № 11 090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

Це стосується структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, на промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Документ передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби в євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

Зазначимо, що раніше Железняк повідомляв, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.

Прийняття законопроєкту має забезпечити приведення податкового законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, зазначав народний депутат, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

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