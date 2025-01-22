Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат

32
Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат
Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат
Затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України 579,9 млн грн.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.
«Завдяки тютюновому лобі в ОП і блокуванню підписання підвищення акцизів #11 090 ми на сьогодні вже втратили: 579,9 млн грн грошей в бюджет», — написав він.
Як зазначалося, за законопроєкт № 11 090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби парламент проголосував ще 4 грудня 2024 року і з того часу очікує підпису президента України.
Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).
  • Це стосується структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, на промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.
  • Документ передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби в євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

Читайте також: Цигарки: скільки заробляють на вас тютюнові компанії

Зазначимо, що раніше Железняк повідомляв, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.
За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.
Прийняття законопроєкту має забезпечити приведення податкового законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, зазначав народний депутат, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.