Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, — депутат
Затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України 579,9 млн грн.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.
«Завдяки тютюновому лобі в ОП і блокуванню підписання підвищення акцизів #11 090 ми на сьогодні вже втратили: 579,9 млн грн грошей в бюджет», — написав він.
Як зазначалося, за законопроєкт № 11 090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби парламент проголосував ще 4 грудня 2024 року і з того часу очікує підпису президента України.
Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).
- Це стосується структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, на промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.
- Документ передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби в євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.
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Зазначимо, що раніше Железняк повідомляв, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.
За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.
Прийняття законопроєкту має забезпечити приведення податкового законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, зазначав народний депутат, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.
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