Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка)
Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка)
За останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються.
Про це свідчать результати дослідження DOU.

Медіанні зарплати

Найвищі зарплати:
  • Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) — $7000;
  • General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) — $4500;
  • IT-консультанти — $3400;
  • Product designers одні з найоплачуваніших фахівців в українському ІТ: їхня медіанна зарплата $2955;
  • у UI/UX спеціалістів — $2000;
  • серед нетехнічних фахівців найвища медіана у юристів — $2300;
  • у спеціалістів з фінансів, обліку та аудиту — $2100;
  • HR та маркетологи — $2000;
  • фахівці з брендингу і комунікацій, рекрутингу, навчання і техрайтери отримують $1500−1700 (без врахування грошових бонусів).
Найнижчі зарплати мають:
  • Customer Success — $1350;
  • решта дизайнерів (Graphic/Web/Motion/Generalist) — $1300;
  • спеціалісти підтримки — $1150;
  • офісний персонал — $900.
Фахівці деяких напрямів отримують грошові бонуси, які можуть помітно впливати на зарплату. Найсуттєвіший вплив бонуси мають на доходи спеціалістів з продажів та розвитку бізнесу: 57% їх мають, а медіанна зарплата із врахуванням бонусів становить $1875 (+$398 до ставки на місяць).
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Динаміка зарплат за останні пів року

Зарплати Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) переважно стабільні (—$100 за пів року). Медіана General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) зросла на $400 до $4500.
Продовжують зростати зарплати в маркетингу (+$164 за останні пів року, +$300 за рік).
Медіанна зарплата в UI/UX зросла на $350, до $2000. Зарплати фахівців з продуктового дизайну майже без змін ($2955).
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Медіанна зарплата HR-фахівців без змін ($2000), а в зарплатах L&D спеціалістів і рекрутерів спостерігається зростання. Медіана в рекрутингу зросла на $200, до $1500, L&D — на $150, до $1650.
Зарплати фахівців з брендингу та комунікацій відновилися після падіння пів року тому (+$200, до $1700).
Медіанна зарплата юристів продовжує знижуватися (-$115 за пів року).
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Зарплати за досвідом

Зарплати в продуктових дизайнерів одні з найвищих серед усіх ІТ-спеціалізацій. Зарплати в маркетингу — одні з найвищих серед нетехнічних спеціалізацій.
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У брендингу і комунікаціях різниця в зарплатах найдосвідченіших фахівців та початківців одна з найменших серед всіх ІТ-спеціалізацій. Медіанна зарплата спеціалістів з досвідом понад п’ять років лише на 60% вища за зарплату фахівців, які працюють 1−2 роки.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Зарплати в Києві, Львові та за кордоном:

  • медіанна зарплата в маркетингу в Києві $2290 проти $1700 у Львові;
  • в HR — $2200 проти $2000;
  • в брендингу та комунікаціях — $1860 проти $1700;
  • у рекрутингу — $1960 проти $1405;
  • у продажах та біздеві — $2000 проти $959;
  • медіанна зарплата продуктових дизайнерів у Львові вища, ніж у Києві: $3500 проти $2800;
  • у зарплатах UI/UX фахівців з однаковим досвідом немає відмінностей між містами.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
У більшості ІТ-спеціалізацій медіанні зарплати фахівців, які зараз живуть за кордоном, вищі, ніж у тих, хто в Україні.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
Нагадаємо, DevOps/SRE/Operations та Data Science/Engineering/ML/AI залишаються найбільш високооплачуваними спеціалізаціями в ІТ. Медіанні зарплати в цих сферах $4075 та $3439. Зарплати SysAdmin/Network Engineers та фахівців з безпеки помітно нижчі: $1200 та $2000.
Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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