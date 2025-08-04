Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка)

За останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Медіанні зарплати

Найвищі зарплати:

Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) — $7000;

General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) — $4500;

IT-консультанти — $3400;

Product designers одні з найоплачуваніших фахівців в українському ІТ: їхня медіанна зарплата $2955;

у UI/UX спеціалістів — $2000;

серед нетехнічних фахівців найвища медіана у юристів — $2300;

у спеціалістів з фінансів, обліку та аудиту — $2100;

HR та маркетологи — $2000;

фахівці з брендингу і комунікацій, рекрутингу, навчання і техрайтери отримують $1500−1700 (без врахування грошових бонусів).

Найнижчі зарплати мають:

Customer Success — $1350;

решта дизайнерів (Graphic/Web/Motion/Generalist) — $1300;

спеціалісти підтримки — $1150;

офісний персонал — $900.

Фахівці деяких напрямів отримують грошові бонуси, які можуть помітно впливати на зарплату. Найсуттєвіший вплив бонуси мають на доходи спеціалістів з продажів та розвитку бізнесу: 57% їх мають, а медіанна зарплата із врахуванням бонусів становить $1875 (+$398 до ставки на місяць).

Інфографіка: DOU

Динаміка зарплат за останні пів року

Зарплати Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) переважно стабільні (—$100 за пів року). Медіана General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) зросла на $400 до $4500.

Продовжують зростати зарплати в маркетингу (+$164 за останні пів року, +$300 за рік).

Медіанна зарплата в UI/UX зросла на $350, до $2000. Зарплати фахівців з продуктового дизайну майже без змін ($2955).

Медіанна зарплата HR-фахівців без змін ($2000), а в зарплатах L&D спеціалістів і рекрутерів спостерігається зростання. Медіана в рекрутингу зросла на $200, до $1500, L&D — на $150, до $1650.

Зарплати фахівців з брендингу та комунікацій відновилися після падіння пів року тому (+$200, до $1700).

Медіанна зарплата юристів продовжує знижуватися (-$115 за пів року).

Інфографіка: DOU

Зарплати за досвідом

Зарплати в продуктових дизайнерів одні з найвищих серед усіх ІТ-спеціалізацій. Зарплати в маркетингу — одні з найвищих серед нетехнічних спеціалізацій.

У брендингу і комунікаціях різниця в зарплатах найдосвідченіших фахівців та початківців одна з найменших серед всіх ІТ-спеціалізацій. Медіанна зарплата спеціалістів з досвідом понад п’ять років лише на 60% вища за зарплату фахівців, які працюють 1−2 роки.

Інфографіка: DOU

Зарплати в Києві, Львові та за кордоном:

медіанна зарплата в маркетингу в Києві $2290 проти $1700 у Львові;

в HR — $2200 проти $2000;

в брендингу та комунікаціях — $1860 проти $1700;

у рекрутингу — $1960 проти $1405;

у продажах та біздеві — $2000 проти $959;

медіанна зарплата продуктових дизайнерів у Львові вища, ніж у Києві: $3500 проти $2800;

у зарплатах UI/UX фахівців з однаковим досвідом немає відмінностей між містами.

Інфографіка: DOU

У більшості ІТ-спеціалізацій медіанні зарплати фахівців, які зараз живуть за кордоном, вищі, ніж у тих, хто в Україні.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, DevOps/SRE/Operations та Data Science/Engineering/ML/AI залишаються найбільш високооплачуваними спеціалізаціями в ІТ. Медіанні зарплати в цих сферах $4075 та $3439. Зарплати SysAdmin/Network Engineers та фахівців з безпеки помітно нижчі: $1200 та $2000.

Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.

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