Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють нетехнічні фахівці в ІТ (інфографіка)
За останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються.
Про це свідчать результати дослідження DOU.
Медіанні зарплати
Найвищі зарплати:
- Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) — $7000;
- General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) — $4500;
- IT-консультанти — $3400;
- Product designers одні з найоплачуваніших фахівців в українському ІТ: їхня медіанна зарплата $2955;
- у UI/UX спеціалістів — $2000;
- серед нетехнічних фахівців найвища медіана у юристів — $2300;
- у спеціалістів з фінансів, обліку та аудиту — $2100;
- HR та маркетологи — $2000;
- фахівці з брендингу і комунікацій, рекрутингу, навчання і техрайтери отримують $1500−1700 (без врахування грошових бонусів).
Найнижчі зарплати мають:
- Customer Success — $1350;
- решта дизайнерів (Graphic/Web/Motion/Generalist) — $1300;
- спеціалісти підтримки — $1150;
- офісний персонал — $900.
Фахівці деяких напрямів отримують грошові бонуси, які можуть помітно впливати на зарплату. Найсуттєвіший вплив бонуси мають на доходи спеціалістів з продажів та розвитку бізнесу: 57% їх мають, а медіанна зарплата із врахуванням бонусів становить $1875 (+$398 до ставки на місяць).
Динаміка зарплат за останні пів року
Зарплати Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering тощо) переважно стабільні (—$100 за пів року). Медіана General Leadership (CEO/founder/COO/CAO тощо) зросла на $400 до $4500.
Продовжують зростати зарплати в маркетингу (+$164 за останні пів року, +$300 за рік).
Медіанна зарплата в UI/UX зросла на $350, до $2000. Зарплати фахівців з продуктового дизайну майже без змін ($2955).
Медіанна зарплата HR-фахівців без змін ($2000), а в зарплатах L&D спеціалістів і рекрутерів спостерігається зростання. Медіана в рекрутингу зросла на $200, до $1500, L&D — на $150, до $1650.
Зарплати фахівців з брендингу та комунікацій відновилися після падіння пів року тому (+$200, до $1700).
Медіанна зарплата юристів продовжує знижуватися (-$115 за пів року).
Зарплати за досвідом
Зарплати в продуктових дизайнерів одні з найвищих серед усіх ІТ-спеціалізацій. Зарплати в маркетингу — одні з найвищих серед нетехнічних спеціалізацій.
У брендингу і комунікаціях різниця в зарплатах найдосвідченіших фахівців та початківців одна з найменших серед всіх ІТ-спеціалізацій. Медіанна зарплата спеціалістів з досвідом понад п’ять років лише на 60% вища за зарплату фахівців, які працюють 1−2 роки.
Зарплати в Києві, Львові та за кордоном:
- медіанна зарплата в маркетингу в Києві $2290 проти $1700 у Львові;
- в HR — $2200 проти $2000;
- в брендингу та комунікаціях — $1860 проти $1700;
- у рекрутингу — $1960 проти $1405;
- у продажах та біздеві — $2000 проти $959;
- медіанна зарплата продуктових дизайнерів у Львові вища, ніж у Києві: $3500 проти $2800;
- у зарплатах UI/UX фахівців з однаковим досвідом немає відмінностей між містами.
У більшості ІТ-спеціалізацій медіанні зарплати фахівців, які зараз живуть за кордоном, вищі, ніж у тих, хто в Україні.
Нагадаємо, DevOps/SRE/Operations та Data Science/Engineering/ML/AI залишаються найбільш високооплачуваними спеціалізаціями в ІТ. Медіанні зарплати в цих сферах $4075 та $3439. Зарплати SysAdmin/Network Engineers та фахівців з безпеки помітно нижчі: $1200 та $2000.
Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.
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