Скільки заробляють українські девопси та сисадміни в Україні та за кордоном — дослідження DOU Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські девопси та сисадміни в Україні та за кордоном — дослідження DOU

DevOps/SRE/Operations та Data Science/Engineering/ML/AI залишаються найбільш високооплачуваними спеціалізаціями в ІТ. Медіанні зарплати в цих сферах $4075 та $3439. Зарплати SysAdmin/Network Engineers та фахівців з безпеки помітно нижчі: $1200 та $2000.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

DevOps/SRE/Operations фахівці — одні з найдосвідченіших в українському ІТ. 52% мають понад 10 років стажу. Стати девопсом зараз важко: лише 9% з них розпочали свою кар’єру протягом останніх трьох років. Стати системним адміністратором чи фахівцем з безпеки зараз легше. 9% SysAdmin/Network Engineers та 7% фахівців з безпеки почали працювати в ІТ протягом останнього року.

Медіанні зарплати

Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати досвідчених DevOps-інженерів зросли за останні пів року: +$200 у DevOps Team Lead, +$500 у Senior DevOps Engineer та +$100 у Middle DevOps Engineer. Водночас знижується медіанна зарплата Junior DevOps Engineer: -$50 за пів року та -$250 за рік.

Зарплати SRE повернулися на рівень літа 2024 року: $4500.

Інфографіка: DOU

Медіанна зарплата фахівців з безпеки знизилась на $200 за пів року.

Медіанна зарплата SysAdmin/Network Engineers після минулорічного зростання переважно без змін.

Інфографіка: DOU

Розмір зарплати за досвідом роботи

На початку кар’єри зарплати DevOps-інженерів і сисадмінів схожі:

$1000 платять DevOps з досвідом 1−2 роки;

$760 SysAdmin з таким самим досвідом.

Надалі ця різниця стрімко збільшується. Зарплати DevOps-інженерів стрімко зростають у перші чотири роки роботи, далі зростання сповільнюється. Найвищі зарплати у фахівців, які мають більш як 10 років досвіду. Після 10 років роботи зарплати переважно стабільні і не зростають.

Інфографіка: DOU

Зарплати у містах

Зарплати фахівців з DevOps/SRE/Operations у Києві, Львові та Дніпрі майже не відрізняються, хоча є помітна різниця в досвіді фахівців. У середньому, 12 років в Києві, 10 у Дніпрі та 7 у Львові. В Одесі медіанна зарплата дещо вища, ніж в інших великих містах, проте кількість анкет невелика (15).

У зарплатах SysAdmin/Network Engineers нема різниці між Києвом та Львовом.

Найнижчі медіанні зарплати фахівців з DevOps/SRE/Operations та SysAdmin/Network Engineers у невеликих містах.

Інфографіка: DOU

Зарплати за кордоном

Різниця в зарплатах DevOps/SRE/Operations фахівців в Україні та за кордоном значна. У середньому, ті, хто зараз живуть за кордоном, отримують на чверть більше за їхніх колег в Україні, які мають такий же досвід роботи. Найбільша різниця — у зарплатах айтівців з досвідом 20 і більше років (40%).

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, за даними DOU, медіанна зарплата у ІТ-менеджменті знизилась з $3150 до $3000 за пів року — передусім через зниження зарплат найдосвідченіших менеджерів та зарплат Product Managers. Engineering Managers залишаються найоплачуванішою категорією фахівців з менеджменту (медіана $6600) з позитивною динамікою зарплат.

Медіанна зарплата українських тестувальників виросла до $2200, що на $200 більше, ніж пів року тому. Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.

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