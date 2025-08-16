Уперше від початку війни в Україні стабілізувалася кількість ІТ-фахівців — дослідження
Український ІТ-ринок демонструє перші ознаки стабілізації за останні три роки. За перше півріччя 2025 року загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших компаніях майже не змінилася, а до п’ятірки лідерів вперше увійшли дві продуктові компанії.
Про це свідчить рейтинг ТОП-50 ІТ-компаній України, оприлюднений DOU.
Скільки фахівців працює у найбільших ІТ-компаніях
Станом на липень 2025 року ці компанії налічують 79,1 тис. спеціалістів, лише на 0,4% менше, ніж на початку року. Уперше з 2022-го відтік кадрів фактично зупинився.
Читайте також
Помітно оновилася верхівка рейтингу: у ТОП-5 найбільших роботодавців тепер дві продуктові компанії. До Ajax Systems (3 913 спеціалістів, 4-те місце) додалася Genesis (3 156, 5-те), посунувши Luxoft на шосту позицію.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Новачками рейтингу стали чотири компанії: FAVBET Tech, UPSTARS, Kyivstar. Tech та фінтех-стартап mono.
Натомість з ТОП-50 випали декілька минулорічних учасників, зокрема Innovecs і Creatio.
Лідерами зростання стали продуктові бізнеси: найбільше збільшили штат Genesis (+341) і SKELAR (+297).
Також помітно зросли:
- Netpeak Group;
- FAVBET Tech;
- UPSTARS;
- Binotel;
- mono.
Усі ці компанії додали кілька десятків працівників.
Натомість понад 100 співробітників втратили лише сім компаній, зокрема EPAM (-220), Infopulse/Tietoevry (-205) та GlobalLogic (-195).
Хто наростив штат найбільше
Більшість компаній продовжує наймати, хоч темпи невисокі. Понад половина компаній із рейтингу планує розширення команд у другому півріччі 2025 року (шість із них готові додати понад 200 фахівців), а близько чверті не прогнозують змін у штаті.
Нині найбільше потрібні досвідчені інженери: особливо спеціалісти з AI/ML, Data Science та інших нішевих напрямів.
Останні роки галузь втрачала кадри через війну та релокацію за кордон. Тепер ця тенденція слабшає: лише 7 із топ-50 компаній назвали релокацію головною причиною змін (взимку таких було 22). Натомість більше гравців повідомляють про запуск проєктів та поступове відновлення найму.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, у першому півріччі 2025 року експорт комп’ютерних послуг з України збільшився на 0,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас частка телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг у загальній структурі експорту зросла з 38,5% до 43%.
Поділитися новиною
Також за темою
Уперше від початку війни в Україні стабілізувалася кількість ІТ-фахівців — дослідження
Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9% - прогноз СОТ
Подорожі поїздом замість літаків — які зміни готує ЄС
Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря»
Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози
У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото)