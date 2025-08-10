Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025 — Finance.ua

Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025 Сьогодні 13:37

Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025

За даними ЄДЕБО , популярність спеціальностей, пов’язаних з ІТ, продовжує знижуватися.

Про це пише DOU.

Цього року вступники подали на них 114 248 заяв проти 124 205 заяв у 2024 році (-8%). Проте темпи падіння знизились: у 2024 році було на 24% менше заяв, ніж 2023-го.

Проти 2023 року кількість заяв на всі ІТ-спеціальності менша. У 2024−2025 роках кількість випускників шкіл, які планують вступати в українські університети, зменшилася.

В 2025 році трійка найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей з найбільшою кількістю заяв така:

«Менеджмент» (68 274 заяви),

«Філологія» (55 786 заяв)

«Психологія» (54 451 заява).

Серед 10 спеціальностей з найбільшою кількістю заяв, як і торік, опинилися три ІТ:

«Комп'ютерні науки» — вступники цьогоріч подали загалом 31 277 заяв (шосте місце серед всіх спеціальностей);

«Інженерія програмного забезпечення» — 22 242 заяви (девʼяте місце);

«Кібербезпека та захист інформації» — 20 354 (десяте).

До двадцятки найпопулярніших увійшла також «Комп'ютерна інженерія», але кількість заяв тут помітно менша: 9 705 (на 19-му місці).

До п’ятірки найпопулярніших цьогоріч потрапили «Маркетинг» (37 029 заяв) та «Економіка та міжнародні економічні відносини» (33 362 заяви).

Варто зазначити, що кількість заяв не дорівнює кількості вступників, адже кожен абітурієнт міг подати до 15 заяв в різні університети або спеціальності: до п’яти заяв на бюджет і до десяти — на контракт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.