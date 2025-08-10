Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025

31
Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025
Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025
За даними ЄДЕБО, популярність спеціальностей, пов’язаних з ІТ, продовжує знижуватися.
Про це пише DOU.
Цього року вступники подали на них 114 248 заяв проти 124 205 заяв у 2024 році (-8%). Проте темпи падіння знизились: у 2024 році було на 24% менше заяв, ніж 2023-го.
Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025
Проти 2023 року кількість заяв на всі ІТ-спеціальності менша. У 2024−2025 роках кількість випускників шкіл, які планують вступати в українські університети, зменшилася.
В 2025 році трійка найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей з найбільшою кількістю заяв така:
  • «Менеджмент» (68 274 заяви),
  • «Філологія» (55 786 заяв)
  • «Психологія» (54 451 заява).
Серед 10 спеціальностей з найбільшою кількістю заяв, як і торік, опинилися три ІТ:
  • «Комп'ютерні науки» — вступники цьогоріч подали загалом 31 277 заяв (шосте місце серед всіх спеціальностей);
  • «Інженерія програмного забезпечення» — 22 242 заяви (девʼяте місце);
  • «Кібербезпека та захист інформації» — 20 354 (десяте).
До двадцятки найпопулярніших увійшла також «Комп'ютерна інженерія», але кількість заяв тут помітно менша: 9 705 (на 19-му місці).
Інтерес до IT знижується: які тренди вступної кампанії 2025
До п’ятірки найпопулярніших цьогоріч потрапили «Маркетинг» (37 029 заяв) та «Економіка та міжнародні економічні відносини» (33 362 заяви).
Варто зазначити, що кількість заяв не дорівнює кількості вступників, адже кожен абітурієнт міг подати до 15 заяв в різні університети або спеціальності: до п’яти заяв на бюджет і до десяти — на контракт.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems