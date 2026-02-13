0 800 307 555
Названо дизельне авто — бестселер січня: ТОП-5 (інфографіка)

Дизельні авто у січні
У минулому місяці автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 17% більше, ніж у січні 2025 року.
З них: 1,2 тис. нових (+33%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (+12%).
Про це повідомляє Укравтопром.
Названо дизельне авто — бестселер січня: ТОП-5 (інфографіка)
Нагадаємо, січень 2026 року став періодом спаду на ринку нових електромобілів в Україні після рекордної активності наприкінці 2025-го. Упродовж місяця було зареєстровано 864 нові електрокари, що на 85,2% менше, ніж у грудні.
Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання: показник на 35,6% перевищив результат січня 2025 року.
Finance.ua
