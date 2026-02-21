Чому не можна купувати найдешевші зарядки для смартфона
Не всі «нерідні» зарядні пристрої погані за замовчуванням: на ринку є надійні моделі від відомих виробників, і для покупки хорошого адаптера в 2026 році необов’язково витрачати величезні суми. Однак занадто низька ціна нерідко означає серйозні компроміси в конструкції.
Про це розповідають експерти BGR.
Чому одні зарядні пристрої коштують копійки, а інші — ні
Головна причина — економія на ключових компонентах. Виробники бюджетних адаптерів можуть використовувати неякісні матеріали, спрощену збірку, ігнорувати системи захисту і знижувати рівень контролю якості.
Як наслідок, такі зарядні пристрої можуть виявитися не тільки недовговічними, але й небезпечними — не тільки для смартфона, але й для здоров’я користувача.
Тому експерти радять вибирати перевірені рішення і не гнатися за мінімальною ціною.
Як вибрати зарядку для телефону
Перед покупкою варто звернути увагу на сертифікацію — наприклад, UL (Underwriters Laboratories) або USB-IF, які підтверджують відповідність суворим стандартам безпеки, запобігаючи перегріву, перезаряджанню та коротким замиканням. Такі позначення можна знайти на упаковці або в описі товару.
Читайте також
Також важливо враховувати потреби вашого смартфона в потужності: для швидкої зарядки багатьом моделям потрібно не менше 18 Вт, а різні типи USB-роз'ємів передають різну кількість енергії.
Невідповідний адаптер може працювати вкрай повільно або зовсім не забезпечувати нормальну зарядку.
Додатковим плюсом стане підтримка технології USB Power Delivery, здатної видавати до 240 Вт — це особливо актуально для сучасних смартфонів, планшетів і ноутбуків.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому не можна купувати найдешевші зарядки для смартфона
Встановлення ГБО на імпортоване авто: що потрібно знати водіям
Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе
Найпопулярніші вживані авто зі США
Nissan відкликає понад 640 000 позашляховиків через дефекти двигуна та коробки передач
Toyota відкриє завод з переробки старих авто у Польщі