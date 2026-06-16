Україна встановила рекорд з експорту м’яса птиці: хто найбільші покупці Сьогодні 20:46 — Казна та Політика

Україна в травні відправила на експорт 43 635 тонн м’яса птиці, що на 7% перевершило результат квітня 2026 року у 40,7 тис. тонн.

Травневий показник став рекордним місячним показником експорту за останні 5 років, повідомляє Союз птахівників України.

Виторга від експорту в травні зріс сильніше, ніж його обсяги. В грошовому вимірі експорт збільшився на 10,7% і склав 93,6 млн. доларів. Це безпосередньо пов’язане зі збільшенням середньої експортної ціни реалізації м’яса птиці до 2,15 долара за кілограм через зміну асортименту продукції.

Загалом же за перші 5 місяців 2026 року Україна відправила за кордон 207,1 тис. тонн м’яса птиці, що на 6,1% перевершує минулорічний показник за 5 місяців. Проте виручка від експорту скоротилася на 4,3% - до 437,1 млн. доларів.

Найбільшими покупцями м’яса птиці з України за перші місяці року стали Нідерланди (17,9%), Великобританія (11,8%), Словаччина (10,2%) та ОАЕ (6,9%).

Сумарно до країн ЄС відправили 34,9% від закордонних поставок, або 69,7 тис.тонн. Європа платить за українську продукцію більш високу ціну — це 44,8% від експорту м’яса птиці в грошовому виразі. Експорт готових продуктів з м’яса птиці за підзвітний період склав 7,2 тис. тонн на загальну суму 24,4 млн. доларів.

УНІАН За матеріалами:

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