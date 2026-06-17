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В Україні створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон

Казна та Політика
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Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та іншими державними установами створила міжвідомчу робочу групу для протидії схемам незаконного виведення коштів за кордон.
Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Робоча група перевірятиме ризикові зовнішньоекономічні операції

Карнаух нагадала, що нещодавно Державна податкова служба оприлюднила інформацію про масштабну схему виведення коштів за кордон через ризикові компанії.
За даними ДПС, йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.
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«Наше завдання — не лише виявляти такі схеми, а й спільно з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнувати їх і робити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів», — зазначила Карнаух.
За її словами, питання обговорили під час спільної наради за участю керівництва ДПС, Бюро економічної безпеки, Національного банку, Державної митної служби, Державної служби фінансового моніторингу та Офісу Генерального прокурора.
За результатами зустрічі було ухвалено рішення про створення спільної міжвідомчої робочої групи.

Як працюватиме міжвідомча група

Сторони домовилися за кожним випадком обмінятися аналітикою, кожен випадок буде відпрацьовуватися окремо і детально, буде відбуватися співпраця над встановленням повного ланцюга причетних осіб. Кожна компанія, кожна особа буде відпрацьовуватися крок за кроком.
Крім того, члени групи будуть координувати дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній — нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.
Кожен орган працюватиме в межах своєї компетенції.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.
За даними ДПС, найбільша частка таких операцій припадає на експорт товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експортні операції на суму понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній провели імпорт товарів на понад 18 млрд грн.
Під час аналізу було встановлено, що багато компаній-порушників використовували однакові ІР-адреси, подавали звітність через спільні комп’ютерні мережі та були зареєстровані за одними й тими самими адресами.
Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові — за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них з мільярдними операціями.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіГотівкаДПС
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