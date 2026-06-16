Нові тарифи на проїзд у Києві: на якому етапі рішення Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Нові тарифи на проїзд у Києві: на якому етапі рішення

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.

З 18 травня по 1 червня 2026 року, на офіційному порталі Києва відбулися електронні консультації з громадськістю, у яких взяли участь 1377 користувачів. Поки триває опрацювання отриманих пропозицій.

Після завершення всіх регуляторних та погоджувальних процедур проєкт розпорядження буде подано на підпис Київському міському голові.

У проекті підвищення цін вказано, що одноразова поїздка коштуватиме 30 гривень. Це за умови, що поточний проєкт ухвалять без змін. Попередньо КМДА анонсували нові тарифи із 15 липня.

Влада столиці пояснює необхідність перегляду тарифів кількома критичними факторами:

тривалий період незмінності нинішніх цін;

істотне зростання вартості енергоносіїв, пального та витрат на оплату праці;

зменшення пасажиропотоку через наслідки пандемії та воєнного стану;

необхідність фінансування ремонтів рухомого складу та інфраструктури (колій, контактних мереж).

У КМДА наголошують, що нові тарифи будуть «наближеними до економічно обґрунтованого рівня», але все одно нижчими за повний розрахунковий рівень, аби зберегти доступність перевезень для киян.

Не дивлячись на майбутні зміни, право на безоплатний та пільговий проїзд для визначених категорій громадян зберігається. Компенсації за ці категорії, як і раніше, здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Також у Департаменті нагадали, що за безквитковий проїзд (включно з відсутністю реєстрації квитка) передбачено штраф, який становить двадцятикратний розмір вартості проїзду. При ухвалені поточного проєкту розмір штрафу становитиме 600 грн.

Хто має право на пільги

Список пільговиків:

Учасники бойових дій та ветерани війни: потрібно мати відповідне посвідчення.

потрібно мати відповідне посвідчення. Особи з інвалідністю: I, II та III груп (залежно від категорії проїзд може бути безкоштовним або зі знижкою).

I, II та III груп (залежно від категорії проїзд може бути безкоштовним або зі знижкою). Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: які перебувають під опікою або виховуються у дитячих будинках.

які перебувають під опікою або виховуються у дитячих будинках. Чорнобильці: особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії).

особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії). Пенсіонери за віком: у Києві для них діє пільговий проїзд за «Карткою киянина».

у Києві для них діє пільговий проїзд за «Карткою киянина». Багатодітні сім’ї: батьки та діти з таких родин.

батьки та діти з таких родин. Студенти та учні: мають право на спеціальні тарифи (студенти — 50%, школярі — безкоштовно або зі знижкою під час канікул).

Finance.ua у новому матеріалі проаналізував, чи доцільно підвищувати тарифи в країні, яка воює, та як загалом змінювалася вартість проїзду за 35 років незалежності. Всі деталі читайте у статті:

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