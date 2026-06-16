Нові тарифи на проїзд у Києві: на якому етапі рішення
- тривалий період незмінності нинішніх цін;
- істотне зростання вартості енергоносіїв, пального та витрат на оплату праці;
- зменшення пасажиропотоку через наслідки пандемії та воєнного стану;
- необхідність фінансування ремонтів рухомого складу та інфраструктури (колій, контактних мереж).
Хто має право на пільги
- Учасники бойових дій та ветерани війни: потрібно мати відповідне посвідчення.
- Особи з інвалідністю: I, II та III груп (залежно від категорії проїзд може бути безкоштовним або зі знижкою).
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: які перебувають під опікою або виховуються у дитячих будинках.
- Чорнобильці: особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії).
- Пенсіонери за віком: у Києві для них діє пільговий проїзд за «Карткою киянина».
- Багатодітні сім’ї: батьки та діти з таких родин.
- Студенти та учні: мають право на спеціальні тарифи (студенти — 50%, школярі — безкоштовно або зі знижкою під час канікул).
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