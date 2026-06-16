Штрафи за собак та котів. Як зареєструвати свого домашнього улюбленця Сьогодні 17:22

Штрафи за собак та котів. Як зареєструвати свого домашнього улюбленця

У деяких містах України муніципальні інспектори вже перевіряють наявність реєстрації тварин, а відсутність необхідних документів може стати підставою для адміністративної відповідальності. При цьому мікрочіп, ветеринарний паспорт або адресник на нашийнику не замінюють офіційного внесення тварини до реєстру.

Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Мікрочіп і ветпаспорт не замінюють реєстрацію

Як пояснила кінологиня Марина Бойко, поширеною помилкою серед власників є переконання, що наявність мікрочіпа чи ветеринарного паспорта автоматично означає офіційну реєстрацію тварини.

За її словами, державний облік є окремою адміністративною процедурою. Для цього власнику необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та подати відповідний пакет документів.

Кінологиня також зазначила, що пройти таку процедуру дистанційно через застосунок «Дія» наразі неможливо.

Які документи потрібні для реєстрації

Для внесення тварини до реєстру власник має особисто подати:

паспорт громадянина України;

міжнародний ветеринарний паспорт тварини;

копію документа про актуальне щеплення від сказу;

кольорову фотографію тварини розміром 10×15 см.

У ЦНАПі також необхідно заповнити заяву та сплатити адміністративний збір. За словами Марини Бойко, його розмір становить 210 гривень.

Після подання документів інформацію перевіряють і вносять до відповідного реєстру.

Як розповіла кінологиня, орієнтовно протягом двох тижнів власник отримує повідомлення про готовність документів. Після цього необхідно повторно відвідати ЦНАП, де видають свідоцтво про реєстрацію тварини та індивідуальний номерний жетон.

За словами фахівчині, цей жетон має бути закріплений на нашийнику тварини під час прогулянок.

Наразі ЦНАПи приймають заяви на реєстрацію собак і котів. Якщо ж йдеться про екзотичних тварин, птахів або рептилій, для їхнього офіційного обліку необхідно звертатися до спеціалізованих ветеринарних установ.

Чи можуть оштрафувати

Експертка зазначила, що за відсутність обов’язкової реєстрації собаки теоретично може наставати адміністративна відповідальність. Саме тому власникам радять заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів та пройти процедуру обліку тварини.

Детально про офіційний облік домашніх улюбленців дивіться у відео за посиланням:

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