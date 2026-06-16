Штрафи за собак та котів. Як зареєструвати свого домашнього улюбленця
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У деяких містах України муніципальні інспектори вже перевіряють наявність реєстрації тварин, а відсутність необхідних документів може стати підставою для адміністративної відповідальності. При цьому мікрочіп, ветеринарний паспорт або адресник на нашийнику не замінюють офіційного внесення тварини до реєстру.
Після подання документів інформацію перевіряють і вносять до відповідного реєстру.
Як розповіла кінологиня, орієнтовно протягом двох тижнів власник отримує повідомлення про готовність документів. Після цього необхідно повторно відвідати ЦНАП, де видають свідоцтво про реєстрацію тварини та індивідуальний номерний жетон.
За словами фахівчині, цей жетон має бути закріплений на нашийнику тварини під час прогулянок.
Наразі ЦНАПи приймають заяви на реєстрацію собак і котів. Якщо ж йдеться про екзотичних тварин, птахів або рептилій, для їхнього офіційного обліку необхідно звертатися до спеціалізованих ветеринарних установ.
Експертка зазначила, що за відсутність обов’язкової реєстрації собаки теоретично може наставати адміністративна відповідальність. Саме тому власникам радять заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів та пройти процедуру обліку тварини.
Детально про офіційний облік домашніх улюбленців дивіться у відео за посиланням: