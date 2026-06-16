Одиноким матерям пояснили, як «Пакунок малюка» впливає на соціальні виплати

У відомстві пояснили, що така виплата не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який використовується для призначення всіх видів соціальної допомоги. Відповідні норми передбачені постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 2025 року № 114.
«Пакунок малюка» складається з понад 90 якісних речей першої необхідності для немовляти: підгузки, пелюшки, ковдру, матрац, рушник, засоби гігієни, іграшки та інші важливі речі для перших місяців життя дитини.
Звернутися за цією допомогою можна з 36 тижня вагітності.
Водночас замість «Пакунка малюка» можна отримати компенсацію — 8 451 гривень. Ці кошти можна використати лише на потреби дитини в магазинах, які приєдналися до проєкту.
Щоб оформити компенсацію, потрібні такі документи:
заява;
копія свідоцтва про народження дитини;
копія посвідки на проживання в Україні (для іноземців);
код платника податків;
копія рішення про встановлення опіки (для опікунів);
копія рішення про влаштування дитини в сім’ю (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу);
спеціальний рахунок, відкритий у ПриватБанку (його номер потрібно зазначити в заяві).
Дитячі виплати в Україні
Із 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень. Як оформити ці виплати —ми розповідали тут.
Також Finance.ua писав, що уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширили перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.