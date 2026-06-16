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Одиноким матерям пояснили, як «Пакунок малюка» впливає на соціальні виплати

Особисті фінанси
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Компенсація за «Пакунок малюка» не впливатиме на розмір допомоги на дітей одиноким матерям
Компенсація за «Пакунок малюка» не впливатиме на розмір допомоги на дітей одиноким матерям
Грошова компенсація вартості «Пакунка малюка» не впливає на розмір державної соціальної допомоги одиноким матерям.
На цьому наголосили у Пенсійному фонді України.

Пояснення

У відомстві пояснили, що така виплата не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який використовується для призначення всіх видів соціальної допомоги. Відповідні норми передбачені постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 2025 року № 114.
Розмір державної соціальної допомоги одиноким матерям визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Таким чином, отримання грошової компенсації за «Пакунок малюка» не вплине на розрахунок доходу сім’ї та не призведе до зменшення допомоги на дітей для одиноких матерів.
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Що відомо про «Пакунок малюка»

«Пакунок малюка» складається з понад 90 якісних речей першої необхідності для немовляти: підгузки, пелюшки, ковдру, матрац, рушник, засоби гігієни, іграшки та інші важливі речі для перших місяців життя дитини.
Звернутися за цією допомогою можна з 36 тижня вагітності.
Водночас замість «Пакунка малюка» можна отримати компенсацію — 8 451 гривень. Ці кошти можна використати лише на потреби дитини в магазинах, які приєдналися до проєкту.
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Щоб оформити компенсацію, потрібні такі документи:
  • заява;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія посвідки на проживання в Україні (для іноземців);
  • код платника податків;
  • копія рішення про встановлення опіки (для опікунів);
  • копія рішення про влаштування дитини в сім’ю (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу);
  • спеціальний рахунок, відкритий у ПриватБанку (його номер потрібно зазначити в заяві).

Дитячі виплати в Україні

Із 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень. Як оформити ці виплати — ми розповідали тут.
Також Finance.ua писав, що уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширили перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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