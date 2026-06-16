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Найбільший банк Португалії почав закривати рахунки росіян

Фондовий ринок
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Найбільший банк Португалії почав закривати рахунки росіян
Найбільший банк Португалії почав закривати рахунки росіян
Найбільший державний банк Португалії Caixa Geral de Depositos почав повідомляти клієнтів із російським громадянством про закриття рахунків з 14 серпня 2026 року.
Про це повідомляє Медіазона.
За даними видання, повідомлення банку здебільшого отримали росіяни без чинної посвідки на проживання в Португалії або ті, хто не оновив відомості про свій статус у банку.
При цьому про отримання подібних попереджень повідомляли і деякі власники португальського дозволу на проживання, а також росіяни, які працюють у країнах Євросоюзу.
Згідно з текстом повідомлень, отримати гроші, що залишилися на рахунках, можна буде у відділеннях банку.
Зазначається, що навесні 2026 року частина клієнтів Caixa Geral de Depositos отримала запити на оновлення особистих даних та підтвердження джерел доходу.
Експерти пов’язують закриття рахунків із посиленням політики європейських фінансових інституцій щодо клієнтів із російським громадянством. За їхніми словами, банки країн ЄС останніми роками посилили перевірки у рамках процедур протидії відмиванню коштів та дотримання санкційного режиму.
За матеріалами:
Укрінформ
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