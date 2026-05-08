Іран може витримати блокаду Ормузької протоки кілька місяців, — WP

Іран може витримати морську блокаду США щонайменше протягом 90−120 днів, перш ніж зіткнеться з критичними економічними проблемами.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чотири джерела, які ознайомилися з конфіденційним аналізом ЦРУ.
За словами співрозмовників, у звіті йдеться про те, що Іран зберігає значний балістичний потенціал. За оцінкою ЦРУ, Тегеран може протистояти блокаді ще довше, якщо налагодить сухопутну контрабанду нафти через Центральну Азію.
Джерела розповіли журналістам, що Іран зберігає частину своєї нафти на танкерах, які в іншому випадку залишалися б порожніми через блокаду. Також Тегеран зменшує видобуток на родовищах, щоб зберегти функціональність свердловин.
«Ситуація далеко не така плачевна, як дехто стверджує», — сказав одне з джерел.
Крім того, один із співрозмовників видання підкреслив, що аналіз ЦРУ, можливо, навіть недооцінює економічну стійкість Ірану, якщо Тегерану вдасться контрабандою перевозити нафту суходолом.
«Керівництво стало більш радикальним і рішучим, переконане, що зможе перечекати політичну волю США і утримувати внутрішні репресії для придушення опору», — підкреслив він.
За матеріалами:
УНІАН
