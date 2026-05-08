Трамп дає ЄС час на виконання умов торговельної угоди — термін

Світ
Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня на виконання зобов’язань за торговельною угодою, після чого підвищить мита на товари з ЄС, зокрема на автомобілі, до «набагато вищого рівня».
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Трамп зазначив у дописі в Truth Social, що встановив новий термін під час «чудової розмови» з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, протягом якої обидва лідери також погодилися, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї.
Трамп написав, що «терпляче чекав», поки ЄС виконає свою частину торговельної угоди, яка була підписана в Тернберрі, Шотландія, минулого року.
«Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину угоди й, згідно з домовленістю, знизить свої тарифи до нуля! Я погодився дати (ЄС — ред.) час до 250-ї річниці нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи негайно підскочать до значно вищих рівнів», — сказав він, маючи на увазі святкування Дня незалежності США 4 липня.
Фон дер Ляєн зазначила у дописі в соцмережі X, що обговорила торговельну угоду з Трампом і погодилася з ним, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю.
«Ми також обговорили торговельну угоду між ЄС і США. Ми, як і раніше, повністю віддані її реалізації з обох боків. Досягається значний прогрес у напрямку зниження мит до початку липня», — сказала фон дер Ляєн.
Голова комітету з питань торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив у четвер, що в ЄС досягають прогресу в остаточному узгодженні угоди про скасування мит на американські товари, але «попереду ще довгий шлях» через розбіжності щодо запобіжних заходів, яких вимагають деякі з 27 країн блоку. Переговорники ЄС знову зустрінуться 19 травня для проведення наступного раунду переговорів.
За матеріалами:
Finance.ua
США
