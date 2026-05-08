День фінансів: реальні зарплати айтівців, тиск на гривню, прибутковість гривневих депозитів Сьогодні 17:45

П’ятниця, 8 травня. Сьогодні порахуємо, скільки можна заробити, поклавши 100 тисяч гривень на депозит, та розкажемо, чи дійсно в IT всі заможні.

Тиск на гривню

Як пояснив Національний банк, тиск на курс гривні на початку 2026 року посилився через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас регулятор зберігав активну присутність на валютному ринку та згладжував надмірні курсові коливання. Так, середній курс гривні у першому кварталі 2026 року послабився до долара на 3,2%, а до євро на 3,8%. У квітні середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,2%, тоді як до євро послабився на 0,7%.

Крім того, Національний банк погіршив прогноз для економіки України на 2026 рік. Регулятор очікує, що інфляція прискориться до 9,4%, а темпи зростання економіки сповільняться до 1,3%.

Українці в ЄС

За даними Євростату, станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 мільйона громадян, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем лютого 2026 року загальна кількість зменшилася на 68 980 осіб. Серед країн ЄС кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 14 країнах і зменшилася у 13.

Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

До речі, Європейський Союз представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. До 2030 року планують скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. А в довгостроковій перспективі — до 2050 року — ЄС ставить за мету повністю викорінити бідність.

Соцжитло для ВПО

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у соціальному житлі, можуть втратити право користування ним у разі зростання доходів сім’ї. Так, наймодавець має право ініціювати розірвання договору та виселення мешканців без надання іншого житла, якщо доходи сім’ї дозволяють самостійно орендувати квартиру чи будинок поза фондом соціального житла.

🔎 Нагадаємо, що раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Прибутковість гривневих депозитів

Після рішення НБУ залишити облікову ставку без змін середні ставки за гривневими депозитами для населення у травні, ймовірно, залишаться в межах 13−14,5% річних. Як розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, навіть якщо курс підніметься до 45 грн/дол., депозити у гривні все ще можуть дозволити не лише зберегти кошти, а й отримати дохід.

Додамо, що за даними НБУ , українці у квітні скоротили купівлю валюти. Так, порівняно з березнем, купівля готівкової валюти зменшилася на 598,8 млн доларів до $1 млрд 793,8 млн. Водночас продаж зріс на 1,2 млн доларів і становив $1 млрд 425,7 млн.

Зарплати vs можливості

Високі зарплати не означають високий рівень життя. Новий рейтинг країн за купівельною спроможністю показав, де працівники можуть дозволити собі найбільше товарів і послуг після врахування місцевих цін та вартості життя. Перше місце посів Люксембург — там скоригований до купівельної спроможності середній місячний дохід сягнув 9 307 доларів. Це майже на 50% більше, ніж у середнього працівника у США. До п’ятірки лідерів також увійшли: Бельгія — $8297, Нідерланди — $7234, Австрія — $6 832, США — $6273.

Відмітимо, що IT-сфера роками залишається символом високих доходів. Саме програмістів часто ставлять у приклад як людей, які у 25 років купують квартиру, працюють з ноутбуком із кав’ярні та отримують зарплату в доларах. Утім реальність значно складніша, в IT немає «однієї зарплати». 2026 року ринок уже не схожий на «золоту лихоманку» попередніх років. Він став жорсткішим, прагматичнішим і вибірковішим. Finance.ua знайшов відповідь на питання — чи дійсно в IT усі заможні:

Новий Трудовий кодекс

Нині на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, з яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують ЄСВ лише 10,5 млн. Новий Трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність — роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини — більш прогнозованими. Що саме уряд пропонує в новому Трудовому кодексі — розповідаємо тут

Новий Трудовий кодекс є не лише внутрішньою реформою , а й однією з вимог Європейського Союзу в межах процесу вступу України до ЄС.

Відповідальність для представників ТЦК та ВЛК

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації. Зокрема, пропонується карати за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до військової служби, а також за порушення процедури призову громадян. За окремі склади злочинів передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

