З 1 липня в Польщі подорожчає пальне Сьогодні 06:25 — Світ

Бензин на АЗС

З 1 липня водіям у Польщі доведеться платити більше за пальне через повернення до стандартної ставки ПДВ у розмірі 23%.

середня ціна бензину зросте приблизно до 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — до 6,70 злотих, пише За прогнозами,пише inpoland

Чому дорожчає пальне

Програму CPN уряд Дональда Туска запровадив наприкінці березня після зростання цін на пальне, спричиненого конфліктом на Близькому Сході. У межах цієї програми акцизний податок був знижений, а ставку ПДВ на пальне скоротили з 23% до 8%. Крім того, міністр енергетики щодня встановлював максимальні ціни на пальне, які публікувалися в Monitor Polski.

Скасування програми відбувається поетапно. Із 16 червня вже відновили стандартну ставку акцизного податку, а з 1 липня знову почне діяти ПДВ у розмірі 23%.

Якими будуть нові ціни

За прогнозами BM Reflex, після повернення повної ставки ПДВ середня ціна бензину становитиме близько 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих за літр.

Водночас експерти вважають, що різкого стрибка цін не буде, оскільки світовий ринок нафти залишається відносно стабільним, а вартість нафти майже повернулася до рівня, який був до початку конфлікту на Близькому Сході.

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Після завершення дії програми також знову збільшиться різниця в цінах між різними автозаправними станціями. Найвищі ціни, як і раніше, очікуються на автомагістралях, де літр пального може коштувати понад 7 злотих.

Раніше ми повдіомляли , що після попередніх домовленостей між США та Іраном щодо мирного врегулювання конфлікту світові ціни на нафту почали різко знижуватися. Експерти не виключають, що котирування можуть повернутися до рівнів початку року, а в Україні це здатне запустити процес здешевлення пального вже найближчими тижнями.

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