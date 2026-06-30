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З 1 липня в Польщі подорожчає пальне

Світ
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Бензин на АЗС
Бензин на АЗС
З 1 липня водіям у Польщі доведеться платити більше за пальне через повернення до стандартної ставки ПДВ у розмірі 23%.
За прогнозами, середня ціна бензину зросте приблизно до 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — до 6,70 злотих, пише inpoland.

Чому дорожчає пальне

Програму CPN уряд Дональда Туска запровадив наприкінці березня після зростання цін на пальне, спричиненого конфліктом на Близькому Сході. У межах цієї програми акцизний податок був знижений, а ставку ПДВ на пальне скоротили з 23% до 8%. Крім того, міністр енергетики щодня встановлював максимальні ціни на пальне, які публікувалися в Monitor Polski.
Скасування програми відбувається поетапно. Із 16 червня вже відновили стандартну ставку акцизного податку, а з 1 липня знову почне діяти ПДВ у розмірі 23%.

Якими будуть нові ціни

За прогнозами BM Reflex, після повернення повної ставки ПДВ середня ціна бензину становитиме близько 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих за літр.
Водночас експерти вважають, що різкого стрибка цін не буде, оскільки світовий ринок нафти залишається відносно стабільним, а вартість нафти майже повернулася до рівня, який був до початку конфлікту на Близькому Сході.
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Після завершення дії програми також знову збільшиться різниця в цінах між різними автозаправними станціями. Найвищі ціни, як і раніше, очікуються на автомагістралях, де літр пального може коштувати понад 7 злотих.
Раніше ми повдіомляли, що після попередніх домовленостей між США та Іраном щодо мирного врегулювання конфлікту світові ціни на нафту почали різко знижуватися. Експерти не виключають, що котирування можуть повернутися до рівнів початку року, а в Україні це здатне запустити процес здешевлення пального вже найближчими тижнями.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БензинПольщаПальне
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