Подорожчання проїзду у Києві до 30 грн може посилити дефіцит кадрів у певних галузях — експертка Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті може вплинути на ринок праці

Подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва до 30 грн може посилити дефіцит кадрів у низькооплачуваних сферах та змусити роботодавців переглянути підходи до компенсації витрат працівників.

Про це розповіла HR-експертка Тетяна Пашкіна у коментарі Delo.ua.

Як подорожчання проїзду вплине на ринок праці

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, зокрема в метро Києва до 30 грн, може вплинути на ринок праці та спровокувати перетік кадрів між галузями. Найбільше це зачепить низькооплачувані професії, зокрема вчителів, бібліотекарів, охоронців, продавців-консультантів, касирів, посудомийниць та інших працівників із невисоким рівнем доходу, зазначила Пашкіна. Також існує ризик посилення кадрового дефіциту в медицині.

За словами експертки, якщо робота не передбачає дистанційного формату, працівникам інколи доводиться користуватися двома або трьома видами транспорту. Через це люди можуть почати переходити в суміжні професії або шукати роботу ближче до дому, щоб не витрачати значну частину зарплати на дорогу.

Наприклад, за даними Work.ua, станом на травень 2026 року середня зарплата у Києві, за вакансіями, за окремими професіями становить:

прибиральниця — 18 000 грн;

державний виконавець — 17 000 грн;

асистент вчителя — 15 000 грн;

санітарка — 15 000 грн;

вахтер — 12 600 грн.

Пашкіна зауважила, що в Україні є багато професій із невисоким рівнем оплати праці. Тому люди дедалі частіше оцінюватимуть, чи варто їздити на роботу через усе місто, або ж шукати вакансії поруч із місцем проживання.

«Якщо в бібліотекаря заробітна плата 12 тис. грн і ми маємо умовно 20 робочих днів, навіть туди й назад по 30 грн — це 60 грн на день. За 20 днів це 1200 грн, тобто близько 10% від заробітної плати. Якщо додається трамвай, тролейбус або необхідність їхати не з Києва, а, наприклад, з Ірпеня чи Бородянки, то вартість проїзду ще зростає і може вже становити майже половину зарплати лише на дорогу. А ще комуналка, їжа тощо», — сказала Пашкіна.

Роботодавці будуть змушені компенсувати зростання цін підняттям зарплат, або надавати працівникам проїзні, організовувати розвезення.

«У будь-якому разі частину логістичних витрат роботодавцям доведеться або брати на себе повністю, або ділити з працівниками», — заявила Пашкіна.

Загалом підвищення зарплати, надання проїздного чи організація розвезення залежить від корпоративної культури компанії. Є ситуації, коли роботодавець щиро вважає, що це не його відповідальність: «хочуть — нехай не приходять». Далі вже компанія стикається з браком людей і вимушено якось вирішує проблему.

Підвищення вартості проїзду може стати додатковим тригером, адже часто ситуація і так уже напружена і підвищення вартості проїзду може стати «останньою краплею». У підсумку це може посилити дефіцит кадрів у певних галузях, підсумувала Пашкіна.

Скільки коштує проїзд до Києва

За останні місяці проїзд у міжміських маршрутках помітно підскочив, наприклад, вартість проїзду від метро «Лісова» до Броварів зросла з 35 грн до 50 менше ніж за два місяці.

Вартість проїзду в міжміських маршрутках до Києва:

Бровари-Київ — 50 грн;

Софіївська Борщагівка-Київ — 50 грн;

Ірпінь-Київ — 80 грн;

Бориспіль-Київ — 100−130 грн.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд у Києві

Раніше Finance.ua розповідав , що із 15 липня 2026 року в Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний зазначав , що запропонований столичною владою тариф у 30 гривень за одну поїздку в громадському транспорті не є економічно обґрунтованим, проте наближений до цього. За словами Підгайного, запропонована вартість перевезення пасажирів базується на затратній частині 2025 року.

