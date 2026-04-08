Компанії знижують вимоги через дефіцит кадрів: як скористатись

Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

У 2026 році ринок праці має такі тенденції: вакансій багато, відповіді від роботодавців приходять оперативніше, а описи позицій стають коротшими й конкретнішими.

Дефіцит кадрів змусив бізнес переглянути упередження щодо віку, статі чи освіти. Компанії активніше залучають ветеранів, людей старшого віку (50+) та наймають жінок на посади, які раніше вважалися «чоловічими», пише budni.robota.ua

Кому вигідно

Ті, хто раніше вагався через брак досвіду, «неідеальну» освіту чи невпевненість у власних навичках, тепер отримують реальний шанс спробувати себе в нових ролях.

Роботодавці знижують вимоги не тому, що «погоджуються на менше», а тому, що старі підходи до пошуку більше не працюють. Ось ключові фактори, які змінили правила гри:

Дефіцит кадрів

Це один із головних викликів сучасності. Понад 5,3 млн українців досі перебувають за кордоном, а значна частина працездатного населення залучена до оборони країни. У таких умовах компанії змушені конкурувати за кожного кандидата, тому дедалі частіше розглядають людей із суміжним досвідом і потенціалом до розвитку, а не лише тих, хто формально відповідає кожному пункту вакансії.

Швидкість

Коли позиція довго залишається відкритою, страждає не лише план найму, а й уся команда: зростає навантаження, накопичуються незакриті задачі, падає мотивація. Тому роботодавці спрощують тестові завдання та пришвидшують відбір. У нинішніх умовах дешевше та ефективніше взяти вмотивовану людину й інвестувати в її розвиток, ніж місяцями шукати «ідеального» кандидата.

Навички (soft skills)

Навчити новим інструментам і процесам часто простіше, ніж знайти людину, яка повністю відповідає вакансії. Тому на перший план виходить не лише технічна підготовка, а здатність швидко вчитися, домовлятися, брати відповідальність і спокійно реагувати на непередбачувані обставини, особливо в умовах постійних змін і невизначеності.

Що робити кандидату

Відкиньте синдром самозванця

Не відмовляйтеся від вакансії лише тому, що не відповідаєте кожному пункту. Якщо зможете впоратися з ключовими задачами і готові швидко заповнити прогалини у знаннях, сміливо надсилайте резюме. Часто вирішальними стають не формальні критерії чи «ідеальний» досвід, а зацікавленість у роботі та готовність рости разом із компанією.

Домовляйтеся про навчання як частину офера

Обговорюйте можливості професійного зростання вже на перших етапах. Запитуйте, як компанія допомагає освоювати нові інструменти, чи є в команді наставник і який план адаптації передбачений для нових працівників.

Будьте чесними щодо своїх очікувань

Озвучуйте важливі для себе умови заздалегідь: формат роботи, графік, навантаження, перспективи професійного розвитку та кар’єрного зростання, перегляд зарплати після випробувального терміну тощо. Прозорість допомагає уникнути розчарувань і швидше зрозуміти, чи збігаються ваші пріоритети з можливостями компанії.

Наводьте конкретні приклади

Замість загальних фраз використовуйте факти: «Зменшив витрати на 15%», «Координував роботу трьох відділів», «Завершив проєкт у межах бюджету». Навіть 2−3 такі приклади з цифрами або вимірюваними результатами значно підсилюють вашу кандидатуру.

Будьте проактивними й швидкими

Вчасно відповідайте на повідомлення, не затягуйте з тестовими завданнями, уточнюйте дедлайни і нагадуйте про себе, якщо не отримали фідбек у зазначений час.

До цього Finance.ua зазначав , що в січні-лютому 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 111 214 пропозицій роботи. Лідером за кількістю вакансій є Львівщина, а найбільше людей знайшли роботу на Дніпропетровщині.

Серед найзатребуваніших професій:

водії — 4,5 тис. вакансій

продавці продовольчих товарів — 4,1 тис.

підсобні працівники — 3,5 тис.

Finance.ua писав , що за даними платформи OLX Робота, найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж торік.

