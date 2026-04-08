0 800 307 555
укр
Компанії знижують вимоги через дефіцит кадрів: як скористатись

Особисті фінанси
86
У 2026 році ринок праці має такі тенденції: вакансій багато, відповіді від роботодавців приходять оперативніше, а описи позицій стають коротшими й конкретнішими.
Дефіцит кадрів змусив бізнес переглянути упередження щодо віку, статі чи освіти. Компанії активніше залучають ветеранів, людей старшого віку (50+) та наймають жінок на посади, які раніше вважалися «чоловічими», пише budni.robota.ua.
Кому вигідно

Ті, хто раніше вагався через брак досвіду, «неідеальну» освіту чи невпевненість у власних навичках, тепер отримують реальний шанс спробувати себе в нових ролях.
Роботодавці знижують вимоги не тому, що «погоджуються на менше», а тому, що старі підходи до пошуку більше не працюють. Ось ключові фактори, які змінили правила гри:

Дефіцит кадрів

Це один із головних викликів сучасності. Понад 5,3 млн українців досі перебувають за кордоном, а значна частина працездатного населення залучена до оборони країни. У таких умовах компанії змушені конкурувати за кожного кандидата, тому дедалі частіше розглядають людей із суміжним досвідом і потенціалом до розвитку, а не лише тих, хто формально відповідає кожному пункту вакансії.

Швидкість

Коли позиція довго залишається відкритою, страждає не лише план найму, а й уся команда: зростає навантаження, накопичуються незакриті задачі, падає мотивація. Тому роботодавці спрощують тестові завдання та пришвидшують відбір. У нинішніх умовах дешевше та ефективніше взяти вмотивовану людину й інвестувати в її розвиток, ніж місяцями шукати «ідеального» кандидата.

Навички (soft skills)

Навчити новим інструментам і процесам часто простіше, ніж знайти людину, яка повністю відповідає вакансії. Тому на перший план виходить не лише технічна підготовка, а здатність швидко вчитися, домовлятися, брати відповідальність і спокійно реагувати на непередбачувані обставини, особливо в умовах постійних змін і невизначеності.
Що робити кандидату

  • Відкиньте синдром самозванця
Не відмовляйтеся від вакансії лише тому, що не відповідаєте кожному пункту. Якщо зможете впоратися з ключовими задачами і готові швидко заповнити прогалини у знаннях, сміливо надсилайте резюме. Часто вирішальними стають не формальні критерії чи «ідеальний» досвід, а зацікавленість у роботі та готовність рости разом із компанією.
  • Домовляйтеся про навчання як частину офера
Обговорюйте можливості професійного зростання вже на перших етапах. Запитуйте, як компанія допомагає освоювати нові інструменти, чи є в команді наставник і який план адаптації передбачений для нових працівників.
  • Будьте чесними щодо своїх очікувань
Озвучуйте важливі для себе умови заздалегідь: формат роботи, графік, навантаження, перспективи професійного розвитку та кар’єрного зростання, перегляд зарплати після випробувального терміну тощо. Прозорість допомагає уникнути розчарувань і швидше зрозуміти, чи збігаються ваші пріоритети з можливостями компанії.
  • Наводьте конкретні приклади
Замість загальних фраз використовуйте факти: «Зменшив витрати на 15%», «Координував роботу трьох відділів», «Завершив проєкт у межах бюджету». Навіть 2−3 такі приклади з цифрами або вимірюваними результатами значно підсилюють вашу кандидатуру.
  • Будьте проактивними й швидкими
Вчасно відповідайте на повідомлення, не затягуйте з тестовими завданнями, уточнюйте дедлайни і нагадуйте про себе, якщо не отримали фідбек у зазначений час.
До цього Finance.ua зазначав, що в січні-лютому 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 111 214 пропозицій роботи. Лідером за кількістю вакансій є Львівщина, а найбільше людей знайшли роботу на Дніпропетровщині.
Серед найзатребуваніших професій:
  • водії — 4,5 тис. вакансій
  • продавці продовольчих товарів — 4,1 тис.
  • підсобні працівники — 3,5 тис.
Finance.ua писав, що за даними платформи OLX Робота, найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж торік.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems