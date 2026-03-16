Вступ України в ЄС: коли очікувати Сьогодні 10:00

Україна вже цього тижня отримає усі бенчмарки від Єврокомісії, виконання яких відкриває вступ до Євросоюзу.

Про це у інтерв’ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

«Зараз склалися обставини так, що Україна отримала всі бенчмарки, по всіх кластерах. По трьох — в грудні. По решті трьох — я отримаю цього тижня. Тобто переговорні кластери де-факто відкриті. Це вже революція в переговорному процесі», — зазначив Качка.

За його словами, у відкритті кластеру є і політичний, і фактичний момент. Політичний момент — це коли 27 держав-членів за це голосують. Це таке політичне «таїнство».

А фактична історія — це те, коли представнику уряду передають лист, що держави-члени визначили певні критерії, або бенчмарки. І Єврокомісія вже зобов’язана від імені держав-членів орієнтуватись на ці бенчмарки для того, щоб ми закрили переговорні кластери.

«В грудні політичного „таїнства“ не відбулося, але мені ці бенчмарки мені передали. Раніше такого не можна було робити. З жодною країною такого не робили. З нами і з Молдовою, але це зробили. І відповідно ми знаємо, що від нас вимагається», — додав віце-прем'єр.

Він також підкреслив, що Україна може швидко рухатись до ЄС. Все, що від України просять — це реалістичні речі, це вимагає нормальної роботи Верховної Ради, уряду, інших інституцій.

А далі Україна і 27 держав-членів ЄС сідають разом, створюється робоча група по написанню договору про умови вступу в Європейський Союз. І ось там все визначається: які перехідні періоди, що діє, що не діє, де держави-члени хочуть обмежити, наприклад, свободу руху працівників, бо вони не хочуть, щоб наші працівники хлинули одразу на їхній ринок тощо.

«Тобто зараз для нас це просто домашня робота. Ми по ній просуваємось, а паралельно давайте створимо цю робочу групу і визначимо ці умови. І тоді, якщо ми рухаємось паралельно, ми не виходимо за межі методології переговорів, що дуже важливо для ЄC. Ми скорочуємо шлях таким чином, щоб вже в 2027 році було можливим підписати сам договір про вступ», — додав Качка.

Такожд Качка припустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного виконання всіх вимог.

За його словами, такий крок можливий орієнтовно у 2027 році.

«У 2027 році можемо підписати угоду. Підписана угода ще не набере чинності, це станеться після 27 ратифікацій країнами-членами ЄС», — пояснив він.

Водночас процес ратифікації може тривати доволі довго. Україна розраховує, що він буде максимально швидким.

«Але, тим не менше, ми підписуємо угоду, і ми продовжуємо виконувати те, що ми ще не виконали до кінця», — наголосив Качка.

Раніше Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій відхиляють членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та ініціативи щодо перетворення ЄС на військовий альянс.

Водночас Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що не зважаючи на перепони з остаточним ухваленням рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро, ця обіцянка буде виконана. Відповідну заяву вона зробила у понеділок у Брюсселі під час річної зустрічі послів держав-членів Європейського Союзу.

За словами фон дер Ляєн, «така сама логіка стосується розширення».

«Точилося багато дискусій щодо того, як нам своєчасно реалізувати процес, заснований на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз підготувалися, наблизивши Західні Балкани, Молдову, Україну до нашого Союзу. Розширення — це не питання ідеології. Це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові виконати свої зобов’язання, щойно настане час», — переконана президент Європейської комісії.

