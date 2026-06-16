0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва першою у світі демонтує реактори чорнобильського типу на Ігналінській АЕС

Енергетика
32
Литва готується демонтувати активні зони реакторів РБМК на колишній Ігналінській АЕС, таких самих, що працювали на Чорнобильській станції. Подібного досвіду у світовій практиці ще не було.
Про це пише LRT.

Наразі демонтують обладнання

Зазначається, що наразі співробітники станції демонтують обладнання, яке можна безпечно вилучити без залучення вузькопрофільних спеціалістів. Безпосередньо ядро реактора розбиратимуть роботизовані системи, оснащені передовими технологіями.
Водночас для демонтажу графітових компонентів планують запросити іноземних фахівців — найімовірніше, з провідних компаній США чи Франції.
«Це буде найскладніше завдання. Але ми будемо першими у світі, хто це зробив», — сказав директор станції Лінас Баужис.

Роботи триватимуть до 2049 року

Уже демонтовано 45% обладнання, а повне завершення робіт заплановане до 2049 року. Відпрацьоване паливо вже вивезли з реакторів, воно зберігатиметься протягом 50 років. Після цього планується створення глибокого геологічного сховища, яке має запрацювати до 2090 року.
Крім того, Литва також розглядає варіант повторного використання металів, що залишаються після демонтажу АЕС. Зокрема, частину з них планують очищати і повертати у виробництво, а те, що не підлягає продажу чи повторному використанню, відправлять на склади відповідно до рівня радіоактивності.
«Наша мета полягає в тому, щоб щонайменше 77% металів були знезаражені та повернуті до вторинного використання. Наприклад, ми плануємо очистити 1400 тонн міді, яку потім можна було б використовувати у виробництві вітрових турбін», — сказав Баужис.
Тим часом місто Вісагінас розробляє стратегію розвитку атомного туризму, яка має на меті привабити експертів та любителів науки, захоплених темою ядерної енергії.
За матеріалами:
suspilne.media
АЕСЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems