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Експерти назвали кращі смартфони з підтримкою стилуса у 2026 році

Технології&Авто
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Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
З розвитком мобільних технологій і появою великих сенсорних дисплеїв стилуси знову набули популярності.
Якщо колись вони використовувалися переважно через особливості резистивних екранів, то сьогодні стали зручним інструментом для роботи, створення нотаток, малювання та точного керування пристроями. Серед сучасних моделей експерти виділяють три стилуси, які забезпечують найкращий користувацький досвід і найширші можливості для творчості та повсякденних завдань.
Про це пише видання BGR.

Moto G Stylus 2026

<a href="https://www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch">www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch</a>
www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch
Ця модель, представлена навесні 2026 року, пропонує збалансовані характеристики за ціною від 500 доларів:
  • 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 5000 ніт.
  • Активний стилус (AES), вбудований у корпус смартфона.
  • Наявність роз’єму для навушників та слота для карт пам’яті microSD.
  • Акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 68 Вт.
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Samsung Galaxy S26 Ultra

<a href="https://www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/">www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/</a>
www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/
Для користувачів, яким потрібен максимальний рівень продуктивності та найкраща технологія для письма, Galaxy S26 Ultra залишається лідером ринку. Пристрій базується на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 та оснащений 6,9-дюймовим QHD+ екраном.
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Головною перевагою є фірмовий S Pen з технологією Wacom EMR, що забезпечує 4096 рівнів чутливості до натискання. Це робить його найкращим рішенням для нотаток та професійного малювання на мобільному пристрої.

Samsung Galaxy Z Fold 6

<a href="https://www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html">www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html</a>
www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html
Незважаючи на вихід новіших поколінь, саме Galaxy Z Fold 6 залишається актуальним вибором для тих, хто шукає підтримку стилуса у форматі складного смартфона. Завдяки 7,6-дюймовому внутрішньому екрану, користувач отримує значно більше простору для роботи з документами та графікою.
Варто враховувати, що стилус S Pen не входить до комплекту постачання та купується окремо, проте широкий вибір аксесуарів дозволяє підібрати бюджетні варіанти сторонніх виробників.
За матеріалами:
prostomob
Смартфони
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