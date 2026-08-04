Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату

Фахівці пояснюють, що індексація нараховується лише на постійну частину зарплати — оклад. Премії, надбавки, разові виплати та компенсації не індексуються. Якщо роботодавець підвищував оклад упродовж останніх місяців, базовий місяць «обнуляється», і індексація може бути мінімальною або взагалі не нараховуватися.
У серпні доплату отримають працівники, чиї оклади не переглядалися тривалий час, а інфляція накопичилася до значення, що перевищує поріг індексації. Для бюджетної сфери індексація є обов’язковою, тоді як у приватному секторі роботодавці також зобов’язані її проводити, але на практиці трапляються випадки невиконання норм.
Нагадаємо, експерти радять працівникам перевірити дату останнього підвищення окладу та офіційні показники інфляції. Якщо індексація не нарахована без пояснень, варто звернутися до бухгалтерії або подати скаргу до Держпраці.
Раніше ми писали, що станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тис. грн. Це на 6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше заробляють фахівці зі значним досвідом та представники дефіцитних професій.
Найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.До регіонів з найбільшими середніми зарплатами також увійшли: