Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату

У серпні 2026 року працівники в Україні можуть отримати індексацію заробітної плати, якщо накопичений індекс інфляції перевищив встановлений поріг.

Розміри

Розмір доплати залежить від базового місяця — періоду, коли востаннє підвищували оклад. Саме від цієї дати обчислюється інфляція, яка впливає на індексацію.

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Фахівці пояснюють, що індексація нараховується лише на постійну частину зарплати — оклад. Премії, надбавки, разові виплати та компенсації не індексуються. Якщо роботодавець підвищував оклад упродовж останніх місяців, базовий місяць «обнуляється», і індексація може бути мінімальною або взагалі не нараховуватися.

У серпні доплату отримають працівники, чиї оклади не переглядалися тривалий час, а інфляція накопичилася до значення, що перевищує поріг індексації. Для бюджетної сфери індексація є обов’язковою, тоді як у приватному секторі роботодавці також зобов’язані її проводити, але на практиці трапляються випадки невиконання норм.

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Нагадаємо, експерти радять працівникам перевірити дату останнього підвищення окладу та офіційні показники інфляції. Якщо індексація не нарахована без пояснень, варто звернутися до бухгалтерії або подати скаргу до Держпраці.

Раніше ми писали , що станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тис. грн. Це на 6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше заробляють фахівці зі значним досвідом та представники дефіцитних професій.

Найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.До регіонів з найбільшими середніми зарплатами також увійшли:

Вінничина — 36 тис. грн;

Херсонщина — 34 тис. грн;

Дніпропетровщина — 31 тис. грн;

Харківщина — 31 тис. грн;

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