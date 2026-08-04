0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату

Особисті фінанси
42
Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату
Індексація зарплат у серпні: хто отримає доплату
У серпні 2026 року працівники в Україні можуть отримати індексацію заробітної плати, якщо накопичений індекс інфляції перевищив встановлений поріг.

Розміри

Розмір доплати залежить від базового місяця — періоду, коли востаннє підвищували оклад. Саме від цієї дати обчислюється інфляція, яка впливає на індексацію.
Читайте також
Фахівці пояснюють, що індексація нараховується лише на постійну частину зарплати — оклад. Премії, надбавки, разові виплати та компенсації не індексуються. Якщо роботодавець підвищував оклад упродовж останніх місяців, базовий місяць «обнуляється», і індексація може бути мінімальною або взагалі не нараховуватися.
У серпні доплату отримають працівники, чиї оклади не переглядалися тривалий час, а інфляція накопичилася до значення, що перевищує поріг індексації. Для бюджетної сфери індексація є обов’язковою, тоді як у приватному секторі роботодавці також зобов’язані її проводити, але на практиці трапляються випадки невиконання норм.
Читайте також
Нагадаємо, експерти радять працівникам перевірити дату останнього підвищення окладу та офіційні показники інфляції. Якщо індексація не нарахована без пояснень, варто звернутися до бухгалтерії або подати скаргу до Держпраці.
Раніше ми писали, що станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тис. грн. Це на 6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше заробляють фахівці зі значним досвідом та представники дефіцитних професій.
Найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.До регіонів з найбільшими середніми зарплатами також увійшли:
  • Вінничина — 36 тис. грн;
  • Херсонщина — 34 тис. грн;
  • Дніпропетровщина — 31 тис. грн;
  • Харківщина — 31 тис. грн;
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems