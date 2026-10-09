Де в Європі легше накопичити на власне житло

Купівля власної квартири залишається значною фінансовою метою навіть для жителів заможних європейських країн. Водночас доступність житла суттєво відрізняється залежно від країни
У новій статті ми порівняли Україну, Німеччину, Польщу, Чехію та Іспанію за цінами на житло, рівнем доходів, вартістю оренди й умовами іпотечного кредитування.
Для розрахунків використали модель квартири площею 50 кв. м і три сценарії заощаджень: 10%, 20% або 30% чистого щомісячного доходу.
Скільки років потрібно збирати необхідну суму
Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що людина регулярно відкладає частину доходу, не витрачає ці кошти на інші потреби, а вартість житла протягом усього періоду залишається незмінною.
Нижче наведено орієнтовний час, необхідний для накопичення повної вартості квартири залежно від частки доходу, яку людина заощаджує щомісяця.
|Країна
|У разі заощадження 10 %
|20 %
|30 %
|Німеччина
|50,2 року
|25,1 року
|16,8 року
|Польща
|67,3 року
|33,7 року
|22,4 року
|Чехія
|9,3 року
|4,7 року
|3,1 року
|Іспанія
|5,6 року
|2,8 року
|1,9 року
|Україна
|7,6 року
|3,8 року
|2,5 року
Причина такого результату у співвідношенні місцевих доходів та вартості житла. У цій моделі ми порівнюємо не абсолютні ціни, а кількість середніх зарплат, необхідних для накопичення загальної суми.
Тому країна з дорожчими квартирами в абсолютному значенні може виявитися більш доступною, якщо рівень доходів там набагато вищий.
Скільки коштує квартира у столицях
Різниця між середнім показником загалом в країні та її столицею може бути значною.
Берлін
За даними ImmoScout24, у 2026 році середня ціна квартир у Берліні становить близько 4 189 євро за квадратний метр. За такою ціною квартира площею 50 кв. м коштуватиме приблизно 209 450 євро.
Якщо, наприклад, отримувати зарплату близько 2 960 євро і відкладати 20% доходу, на накопичення повної вартості такої квартири знадобиться понад 29 років.
Звісно, оренда теж забирає суттєву частину бюджету: квартира площею 50 кв. м за ставкою 12,72 євро за кв. м виходить близько 636 євро на місяць без урахування додаткових витрат.
За даними іншого джерела, Immowelt, на вересень 2026 року в плані середньої вартості квартир, ще дорожчі пропозиції (близько 5 003 євро за кв. м). Тобто, результат дуже залежить від методики та бази оголошень.
Варшава
У вересні 2026 року середня ціна 1 кв. м. квартири у Варшаві становила приблизно 17 450 злотих, а середня вартість оренди — близько 3 500 злотих на місяць. Таким чином, квартира площею 50 кв. м коштувала б приблизно 872 500 злотих.
Якщо орієнтуватися на чистий дохід мешканців приблизно в 8 127 злотих на місяць (за даними Numbeo), така квартира, за умови, що вся зарплата відкладатиметься на купівлю житла, обійдеться в понад дев’ять річних чистих доходів.
Якщо ж заощаджувати 20% зарплати щомісяця, «горизонт накопичення» збільшиться до кількох десятків років.
Прага
Прага добре демонструє розрив між цінами на житло та доходами.
Так, у червні 2026 року Numbeo оцінював квартиру в центрі Праги приблизно у 212 400 крон за кв. м, а за межами центру — у 158 тис. крон. Водночас середня чиста зарплата у місцевих становить близько 49 600 крон на місяць.
В окремих актуальних ринкових базах даються ще вищі значення. Так, у вересні 2026 року в Празі медіанна ціна пропозиції квартир становила приблизно 170 тис. крон за 1 кв. м.
Для тих, кого цікавить іпотека, зазначимо, що в Чехії макропруденційні вимоги до іпотеки жорсткіші: стандартний максимум LTV складає 80%, тобто треба, щоб позичальник мав не менше 20% власних коштів. Та є виняток. Наприклад, для покупців власного житла віком молодше за 36 років межа складає 90%, тобто перший внесок може бути 10%.
Мадрид
У Мадриді розрив між столицею та іншими містами теж відчутний.
За актуальними даними Numbeo в центрі Мадрида квартира буде коштувати приблизно 7 848 євро за кв. м, за межами центру — 3 842 євро. Тобто, загальна вартість за житло площею 50 кв. м у центрі міста — практично 392 тис. євро, оренда однокімнатної квартири в центрі — приблизно 1 378 євро на місяць.
А чиста зарплата у місцевих — близько 2 220 євро. Водночас ринок житла в Іспанії продовжує дорожчати.
Детально про те, скільки доведеться збирати на перший внесок — читайте в статті Finance.ua «Накопичити на житло в Європі. Місія можлива?».