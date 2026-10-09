Де в Європі легше накопичити на власне житло

Купівля власної квартири залишається значною фінансовою метою навіть для жителів заможних європейських країн. Водночас доступність житла суттєво відрізняється залежно від країни

новій статті ми порівняли Україну, Німеччину, Польщу, Чехію та Іспанію за цінами на житло, рівнем доходів, вартістю оренди й умовами іпотечного кредитування.

Для розрахунків використали модель квартири площею 50 кв. м і три сценарії заощаджень: 10%, 20% або 30% чистого щомісячного доходу.

Скільки років потрібно збирати необхідну суму

Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що людина регулярно відкладає частину доходу, не витрачає ці кошти на інші потреби, а вартість житла протягом усього періоду залишається незмінною.

Нижче наведено орієнтовний час, необхідний для накопичення повної вартості квартири залежно від частки доходу, яку людина заощаджує щомісяця.

Країна У разі заощадження 10 % 20 % 30 % Німеччина 50,2 року 25,1 року 16,8 року Польща 67,3 року 33,7 року 22,4 року Чехія 9,3 року 4,7 року 3,1 року Іспанія 5,6 року 2,8 року 1,9 року Україна 7,6 року 3,8 року 2,5 року

Причина такого результату у співвідношенні місцевих доходів та вартості житла. У цій моделі ми порівнюємо не абсолютні ціни, а кількість середніх зарплат, необхідних для накопичення загальної суми.

Тому країна з дорожчими квартирами в абсолютному значенні може виявитися більш доступною, якщо рівень доходів там набагато вищий.

Скільки коштує квартира у столицях

Різниця між середнім показником загалом в країні та її столицею може бути значною.

Берлін

За даними ImmoScout24, у 2026 році середня ціна квартир у Берліні становить близько 4 189 євро за квадратний метр. За такою ціною квартира площею 50 кв. м коштуватиме приблизно 209 450 євро.

Якщо, наприклад, отримувати зарплату близько 2 960 євро і відкладати 20% доходу, на накопичення повної вартості такої квартири знадобиться понад 29 років.

Читайте також Скільки коштує оренда житла в Німеччині

Звісно, оренда теж забирає суттєву частину бюджету: квартира площею 50 кв. м за ставкою 12,72 євро за кв. м виходить близько 636 євро на місяць без урахування додаткових витрат.

За даними іншого джерела, Immowelt, на вересень 2026 року в плані середньої вартості квартир, ще дорожчі пропозиції (близько 5 003 євро за кв. м). Тобто, результат дуже залежить від методики та бази оголошень.

Варшава

У вересні 2026 року середня ціна 1 кв. м. квартири у Варшаві становила приблизно 17 450 злотих, а середня вартість оренди — близько 3 500 злотих на місяць. Таким чином, квартира площею 50 кв. м коштувала б приблизно 872 500 злотих.

Якщо орієнтуватися на чистий дохід мешканців приблизно в 8 127 злотих на місяць (за даними Numbeo), така квартира, за умови, що вся зарплата відкладатиметься на купівлю житла, обійдеться в понад дев’ять річних чистих доходів.

Якщо ж заощаджувати 20% зарплати щомісяця, «горизонт накопичення» збільшиться до кількох десятків років.

Прага

Прага добре демонструє розрив між цінами на житло та доходами.

Так, у червні 2026 року Numbeo оцінював квартиру в центрі Праги приблизно у 212 400 крон за кв. м, а за межами центру — у 158 тис. крон. Водночас середня чиста зарплата у місцевих становить близько 49 600 крон на місяць.

В окремих актуальних ринкових базах даються ще вищі значення. Так, у вересні 2026 року в Празі медіанна ціна пропозиції квартир становила приблизно 170 тис. крон за 1 кв. м.

Читайте також Житло в Європі дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

Для тих, кого цікавить іпотека, зазначимо, що в Чехії макропруденційні вимоги до іпотеки жорсткіші: стандартний максимум LTV складає 80%, тобто треба, щоб позичальник мав не менше 20% власних коштів. Та є виняток. Наприклад, для покупців власного житла віком молодше за 36 років межа складає 90%, тобто перший внесок може бути 10%.

Мадрид

У Мадриді розрив між столицею та іншими містами теж відчутний.

За актуальними даними Numbeo в центрі Мадрида квартира буде коштувати приблизно 7 848 євро за кв. м, за межами центру — 3 842 євро. Тобто, загальна вартість за житло площею 50 кв. м у центрі міста — практично 392 тис. євро, оренда однокімнатної квартири в центрі — приблизно 1 378 євро на місяць.

А чиста зарплата у місцевих — близько 2 220 євро. Водночас ринок житла в Іспанії продовжує дорожчати.