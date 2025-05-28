Як вплине 230 В у мережі на техніку: відповідь експерта — Finance.ua

Як вплине 230 В у мережі на техніку: відповідь експерта Вчора 18:44 — Енергетика

Як вплине 230 В у мережі на техніку: відповідь експерта

Побутова техніка та електроніка, яка є у українців, не помітить офіційну зміну стандарту напруги з 220 В на 230 В, але дорогі для споживача гаджети можна додатково захистити від потенційних проблем в енергомережі, підключаючи їх через стабілізатор напруги чи джерело безперебійного живлення.

Таку думку у коментарі висловив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що рішення про перехід на стандарт у 230 В було ухвалено ще у 2014 році і зараз лише формалізується те, що вже є на практиці.

«Тому все, що потрібно було зробити, і так було зроблено впродовж цього часу. Якщо подивитися на шильдики (таблички на приладі, на яких розміщено інформацію стосовно нього, — УНІАН) будь-якого приладу, то на них буде записано 220−240 або 220−230. Це підтверджує, що будь-який прилад на цю нормативну напругу розрахований», — пояснив Рябцев.

Він нагадав, що реальна напруга, згідно з нормативами, може відрізнятися від номінальної на плюс-мінус 10%.

«Якщо казати про реальну напругу, а не номінальну, то вона змінюється від нормативної на плюс-мінус10%, тобто було 220 плюс-мінус 10%, а зараз 230 плюс-мінус 10%. Зазвичай це в межах від 210 Вольт до 240 Вольт. Ті, хто придбав стабілізатор напруги, можуть подивитися, що там у віконці відображається. Це може бути і 212 Вольт, а може бути і 242 Вольта. Це (рішення НКРЕКП про перехід на стандарт 230 Вольт) просто фіксація того стану справ, який вже і так зараз є», — зауважив експерт.

За його словами, не варто турбуватися через зміну стандарту напруги і власникам електроприладів та побутової техніки 1980−90 років випуску.

УНІАН За матеріалами:

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