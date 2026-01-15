ЄС знижує цінову стелю на російську нафту Сьогодні 12:38 — Енергетика

ЄС знижує цінову стелю на російську нафту

Європейський Союз з 1 лютого 2026 року знизить граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Що змінюється

З 1 лютого 2026 року максимальна ціна на російську нафту для операцій, пов’язаних з інфраструктурою ЄС, становитиме $44,1/барель.

Обмеження передбачають заборону транспортних, страхових та фінансових послуг для постачання нафти, якщо вона продається дорожче встановленого ліміту.

У грудні 2022 року країни G7, Австралія та ЄС запровадили первинну цінову стелю на рівні $60/барель.

З лютого 2023 року діють окремі ліміти на нафтопродукти: $100 для дизельного палива та $45 для мастил.

У вересні 2025 року стелю для сирої нафти було знижено до $47,6/барель.

Поточне зниження до $44,1 є наступним етапом посилення обмежень.

Як працює механізм

Цінова стеля визначає максимальну ціну, за якою допускається купівля російської нафти. Компаніям заборонено надавати логістичні, страхові та фінансові послуги для угод, що перевищують ліміт.

У ЄС зазначають, що механізм автоматично переглядатиметься щонайменше двічі на рік з урахуванням ринкових цін та ефективності санкцій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Володимира Зеленського писав , що внаслідок скоординованого тиску з боку України та окремих держав-партнерів щонайменше 20% суден тіньового флоту рф припинили роботу. За його словами, чинні обмеження на морський експорт російської нафти, за оцінкою, у річному вимірі скорочують доходи росії щонайменше на 30 млрд доларів США.

