Свириденко доручила розглянути можливість встановлення вимог до рієлторів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила низці профільних відомств опрацювати питання упорядкування діяльності агентств нерухомості та рієлторів. Відповідне рішення ухвалено у відповідь на петицію, яка набрала необхідну кількість голосів на сайті Кабінету міністрів.

Нині рієлторська діяльність в Україні не має спеціального правового регулювання та здійснюється в межах загального законодавства про господарську діяльність. Рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання відповідно до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та сплачують податки згідно з Податковим кодексом. Провадження такої діяльності без реєстрації є незаконним.

«Ринок нерухомості в ЄС значною мірою регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС, оскільки регулювання питань професійної компетенції рієлторів та детальних правил ринку нерухомості здійснюється на державному рівні. Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку», — додала прем’єр.

На її думку, законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

«Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги. Водночас в умовах воєнного стану на території України пріоритетними напрямами державного фінансування залишаються сектор безпеки та оборони, охорони здоров’я, відновлення інфраструктури та підтримка економіки», — зазначила Свириденко.

Свириденко наголосила, що з огляду на значний обсяг операцій із житлом і потребу захисту споживачів Кабмін підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг. Для цього Фонд держмайна разом із Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку має опрацювати питання та поінформувати про результати.

Довідка Finance.ua:

15 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом врегулювати діяльность рієлторів в країні набрала необхідну для розгляду кількість голосів;

зокрема, пропонувалося ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи; мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів; обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта; адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

